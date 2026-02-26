Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.4 комментария
Григоренко и Орешкин назначены сопредседателями комиссии по ИИ
Зампред правительства России и руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, а также заместитель главы Администрации президента Максим Орешкин назначены сопредседателями президентской комиссии по искусственному интеллекту.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
В состав комиссии вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Сбера» Герман Греф, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Также среди членов – мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, советник «Яндекса» Тигран Худавердян и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Путин призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в армии.