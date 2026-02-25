У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».8 комментариев
Средства ПВО уничтожили 13 беспилотников над Черным морем и тремя регионами
За шесть часов в небе над Курской и Брянской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты 13 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Все дроны были ликвидированы в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в мессенджере Max.
Пять БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, по три – над Курской областью и Крымом, еще два – над Брянской областью.
Ранее в Белгородской области дрон ВСУ тяжело ранил мужчину.
В ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа.