  • Новость часаFigaro: Макрон выступит с речью об изменениях в системе ядерного сдерживания
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украину наказали за удар по американским нефтяным интересам
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Папа Римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT
    Как Одесса вернется на Родину
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    41 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    14 комментариев
    25 февраля 2026, 21:32 • Новости дня

    Подросток ранил сверстника из сигнального пистолета в кафе Мытищ

    Подросток случайно ранил ровесника из сигнального пистолета в кафе Мытищ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В кафе в подмосковных Мытищах школьник получил ранение после случайного выстрела из сигнального пистолета, который сделал его сверстник, сообщили в полиции.

    В одном из кафе на Шараповском проезде в подмосковных Мытищах произошёл инцидент с участием двух подростков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений подростку.

    По предварительным данным, компания подростков находилась в кафе, когда во время игры, предположительно с сигнальным пистолетом, один из них случайно выстрелил в сторону друга. В результате пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

    Пострадавшему подростку 15 лет, его срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 января подросток стрелял из пневматики возле ТРК «Академ-Парк» на Гражданском проспекте в Петербурге, в результате чего пострадала 22-летняя девушка.

    Ранее в Краснодаре восьмиклассник произвел случайный выстрел из сигнального пистолета в своей школе, в результате чего его одноклассник был госпитализирован с повреждением лица. А в сентябре в Москве 15-летний подросток во время ссоры выстрелил в голову 17-летнему знакомому, после чего пострадавшего госпитализировали.


    24 февраля 2026, 01:56 • Новости дня
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Преступник, совершивший подрыв полицейской машины в районе Савеловского вокзала в Москве погиб на месте, показали камеры видеонаблюдения.

    Человек, приведший в действие взрывное устройство на Савеловской площади возле полицейской машины, погиб при взрыве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные камер видеонаблюдения, зафиксировавших инцидент.

    По уточненным данным, ранения получили двое полицейских, один погиб.

    По данным ТАСС, кузов  автомобиля выгнуло изнутри.

    Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ – 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («незаконный оборот взрывных устройств»).

    Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. По данным Следственного комитета, для расследования преступления будет назначен ряд экспертиз.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб полицейский, еще один сотрудник ДПС пострадал.



    Комментарии (7)
    24 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве

    Эксперт Кнутов: Взрыв у Савеловского вокзала направлен против российского общества

    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские колл-центры, которые шантажируют россиян, должны стать законной военной целью ВС России. С таким предложением выступил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя взрыв возле машины ДПС в Москве. По мнению аналитика, почерк нынешней диверсии и прошлый опыт указывают на возможную причастность к инциденту украинских спецслужб.

    «Диверсии против силовиков происходят все чаще. Как правило, за ними стоят украинские структуры и связанные с ними западные спецслужбы. Они используют нейролингвистическое программирование: находят и обзванивают людей, на которых заранее получены определенные данные, убеждаются в неустойчивости их психики, а затем шантажируют и вынуждают совершить противоправные действия, как, например, самоподрыв или поджог военкоматов, полицейских участков, патрульных машин полиции», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он допускает, что устроивший взрыв возле Савеловского вокзала стал жертвой психологической атаки. По мнению собеседника, противник преследовал несколько целей. «Во-первых, омрачить праздник День защитника Отечества. Во-вторых, попытаться дестабилизировать обстановку в России и создать напряжение в обществе. В-третьих, создать условия, при которых число людей, желающих служить в полиции, сокращалось бы», – перечислил аналитик, напомнив заявление Владимира Колокольцева о проблеме некомплекта личного состава МВД.

    Кнутов указал, что в России уже предпринимаются меры против схем мошенников. По его оценкам, дополнительно необходимо усилить контроль со стороны операторов сотовой связи. «Но сейчас задача не только в поиске виновных в проведении новой диверсии против силовиков, но и в выслеживании на территории Украины мест размещения колл-центров, если причастность Киева подтвердится. Их следует включить в список законных целей для наших Вооруженных сил», – заключил эксперт.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Изначально в МВД заявляли, что преступник скрылся с места происшествия.

    «Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», – информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

    В результате один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что личность устроившего взрыв на Савеловском вокзале установлена. Сообщается, что он гражданин России и якобы действовал по указке украинских спецслужб. Официально эта информация пока не подтверждалась.

    Кроме того, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС. Военкор Александр Коц напоминает, что еще годом ранее – в декабре 2024 года – в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт-Петербурге и Твери, фигурантами становились в том числе несовершеннолетние. 

    «В ноябре 2025-го в Петербурге у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС, поджигателем оказался 15-летний сын мигранта, получивший указания в мессенджере. В мае 2025 года в Санкт-Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37-го отдела полиции; по данным МВД и ФСБ, ее склоняли к поджогу через историю с «взломанными Госуслугами» и долгами», – указал он.

    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 04:44 • Новости дня
    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    Пострадавшие от подмены детей в Приморье направились в Верховный суд России

    Tекст: Денис Тельманов

    Две семьи из Приморья, чьих сыновей перепутали в роддоме Лесозаводска, решили добиваться многомиллионной компенсации через высшую судебную инстанцию.

    Адвокат пострадавших Александр Зорин сообщил, что документы для гражданского дела уже подготовлены, передает ТАСС.

    Юрист уточнил планы истцов относительно дальнейших действий. «Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», – заявил правозащитник.

    Факт подмены младенцев в 1989 году подтвердился благодаря генетической экспертизе. ДНК-тест выявил, что мальчиков из семей Семеновых и Москальковых по ошибке поменяли местами сотрудники медицинского учреждения.

    Пострадавшие, включая самих подмененных мужчин и их биологических родителей, подали иски к Минфину, Минздраву и региональным властям. Они требуют выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей, однако суды предыдущих инстанций в удовлетворении требований отказали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Кстово врачи не смогли спасти полуторамесячного мальчика. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска. В Новокузнецке решили закрыть родильное отделение после смерти девяти младенцев.

    Комментарии (3)
    24 февраля 2026, 01:05 • Новости дня
    В Москве на площади Савеловского вокзала неизвестный подорвал машину ГИБДД
    В Москве на площади Савеловского вокзала неизвестный подорвал машину ГИБДД
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции. Один сотрудники полиции погиб, еще один пострадал.

    По данным полиции, около 00:05 часов к патрульным, находящимся в служебном автомобиле, на площади Савеловского вокзала подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства.

    «По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы не совместимые с жизнью. Второму полицейскому оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

    Уточняется, что взорванный автомобиль принадлежал Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы.

    Позднее стало РИА Новости сообщили о еще одном пострадавшем.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля на железнодорожном переезде во Фрязино взорвалось неизвестное устройство, прикрепленное к автомобилю. Водитель получил осколочные ранения.

    Комментарии (7)
    24 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала регулярно оформлял микрозаймы

    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала в Москве был постоянным клиентом микрофинансовых организаций с 2022 года.

    В материалах дела отмечается, что уроженец города Можги в Удмуртии регулярно оформлял или пытался оформить микрозаймы на суммы от трех до 15 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Некоторые заявки на микрозаймы были отклонены по причине низкого дохода подозреваемого.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    В СК сообщили, что мужчина, взорвавший себя, был 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим из Петербурга.

    Президент России Владимир Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале.

    Комментарии (18)
    24 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Ветеран ФСБ назвал взрыв возле машины ДПС в Москве украинской диверсией
    Ветеран ФСБ назвал взрыв возле машины ДПС в Москве украинской диверсией
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Исполнителя взрыва у Савеловского вокзала, жертвой которого стал сотрудник ДПС, могли использовать «втемную». Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ Алексей Филатов. Он также связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб.

    «Взрыв возле машины ДПС у Савеловского вокзала в Москве, на мой взгляд, – это целенаправленная диверсия против силовых структур России. Сложно поверить в то, что инцидент именно в четвертую годовщину СВО – это случайность или совпадение», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

    По его мнению, злоумышленник – не профессиональный агент, заказчики могли его использовать «втемную». «Возможно, человека попросили передать информацию или какую вещь сотрудникам полиции, а когда он приблизился к ним, взрывное устройство привели в действие. Такие случаи известны», – рассуждает Филатов. Он также не исключает, что речь может идти о смертнике.

    Как бы то ни было, произошедшее – уже второй случай подрыва полицейского патруля в столице за последнее время. Он напомнил, что 24 декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС.

    По одной из версий, злоумышленник действовал под влиянием мошенников. Его, вероятно, обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг». По мнению ветерана ФСБ, представители силовых структур – в фокусе внимания украинских спецслужб. «Для противника все, кто обеспечивает правопорядок, – потенциальная цель диверсии и теракта. Различие в проведении операций против полицейских или, скажем, генерала ГРУ состоит лишь в том, что во втором случае необходима более длительная и тщательная подготовка», – пояснил спикер.

    По его мнению, если будет найден украинский след, цель противника предельно ясна: «Дестабилизировать обстановку, посеять в россиянах страх и неуверенность, а также создать условия, при которых люди отказывались бы служить в органах». Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц.

    «Фокус атак смещается. Удар по ДПС и полиции, по их машинам и отделам – это попытка ударить по вертикали власти и безопасности, показать «уязвимость» государства. При этом именно рядовые инспекторы, выходящие на смену, оказываются первыми в зоне риска. Удары по сотрудникам МВД, Росгвардии, рассматриваются противником и как попытка ослабить российские силовые структуры и отвлечь ресурсы с фронта на внутреннюю безопасность», – считает он.

    На этом фоне необходимо предпринять ряд мер, подчеркнул Филатов. «С сотрудниками полиции необходимо проводить дополнительные работы, повышать бдительность, предупреждать о вероятности такого рода сценариев. Кроме того, важно работать с населением, которое может стать жертвой мошенников и под их влиянием пойти на противоправные действия», – заключил ветеран ФСБ.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза.

    В результате его действий один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

    Комментарии (4)
    24 февраля 2026, 08:39 • Новости дня
    СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве
    СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет России обнародовал снимок деформированного служебного транспорта ГИБДД подрыва неизвестным в Москве на Савеловском вокзале.

    Ведомство опубликовало кадры с места трагедии в своем Telegram-канале.

    На фотографии и на видео видно, что у патрульного авто выбиты стекла, двери и багажник, а корпус сильно помят. В салоне машины сработала подушка безопасности.

    Также СК показывал видеозапись, на которой запечатлены следователи и криминалисты, обследующие подорванный автомобиль.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погиб один сотрудник полиции.

    Сам устроивший подрыв преступник также погиб на месте.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом Минобороны беспилотнике, летевшем к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 15:19 • Новости дня
    В Подмосковье задержали отца погибшей катавшейся на тюбинге дочери

    Tекст: Вера Басилая

    В деревне Румянцево Московской области мужчина был задержан после гибели восьмилетней дочери, которую он катал на тюбинге, привязанном к своему автомобилю, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Водитель, катавший детей на тюбингах за автомобилем, задержан в Подмосковье, передает ТАСС.

    Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Против него возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

    Ранее уже было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Областная прокуратура взяла расследование под контроль и подчеркнула, что мужчина во время происшествия был трезв.

    Трагедия произошла 22 февраля в деревне Румянцево, когда 40-летний отец катал своих двоих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю. Во время поворота тюбинг с восьмилетней дочерью попал под колеса машины. Девочку доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

    Следственный комитет провел осмотр места происшествия и допросил свидетелей, а также планирует назначить судебные экспертизы. В ведомстве подчеркнули необходимость повышенной ответственности родителей при развлечениях с детьми.

    В селе Николо-Урюпино Московской области одиннадцатилетний ребенок погиб после того, как во время катания с горки выехал на дорогу и попал под машину.

    В конце декабря во Владимире девятилетний мальчик, катаясь на тюбинге, получил смертельные травмы и скончался в больнице.

     В феврале 2025 года в Бурятии УАЗ наехал на четырехлетнюю девочку, катавшуюся на тюбинге, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 12:47 • Новости дня
    Управление дорожным движением в московском районе Тушино доверили ИИ
    Управление дорожным движением в московском районе Тушино доверили ИИ
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные власти впервые в мире внедрят систему управления дорожным трафиком целого жилого района с помощью нейросетей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Пилотный проект по регулированию транспортных потоков жилого массива посредством искусственного интеллекта заработает в столичном районе Тушино в 2026 году, передает «Интерфакс».

    Собянин назвал этот эксперимент уникальным событием мирового масштаба.

    Глава города также отметил планы по модернизации дорожной инфраструктуры. По его словам, доля «умных» светофоров в Москве увеличится до 80%.

    В декабре в Москве дорожные камеры с искусственным интеллектом начали фиксировать неправильную остановку автомобилей.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщал о планах масштабного внедрения автономного транспорта в столице.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 09:21 • Новости дня
    СК показал работу следователей на месте подрыва машины ГИБДД в Москве
    СК показал работу следователей на месте подрыва машины ГИБДД в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет России обнародовал видеозапись, на которой запечатлены следователи и криминалисты, обследующие автомобиль ГИБДД в столице, у которого произошел взрыв.

    На видео запечатлены сотрудники Главного следственного управления СК по Москве, они обследуют искореженный взрывом автомобиль сотрудников полиции.

    Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

    До этого СК показывал фото самого автомобиля.

    В Москве на площади Савеловского вокзала возле автомобиля Гоавтоинспекции прогремел взрыв, погиб один сотрудник полиции, еще один пострадал. Подозреваемый погиб на месте.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    На Киевском вокзале в Москве обрушился лестничный пролет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обрушение лестничной конструкции произошло на платформе дальнего следования номер девять столичного Киевского вокзала, проводится проверка, сообщили в прокуратуре.

    На транспортном узле обрушился лестничный сход, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Специалисты намерены установить точные причины инцидента и оценить качество работ по ремонту пассажирских объектов. При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, а восстановительный процесс находится на контроле.

    В 2013 году в закрытом на ремонт здании колледжа в центре Москвы обрушился лестничный пролет.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Синоптик рассказала о погоде в Москве в марте

    Синоптик Паршина: Атлантический циклон принесет потепление в Москву в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый месяц весны в Москве начнется с заметного потепления, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    В начале марта температура воздуха будет колебаться около нуля: ночью от минус трех до плюс двух градусов, днем – от минус одного до плюс четырех, сообщила Паршина, передает РИА «Новости».

    Небольшие осадки в столице будут сопровождаться влиянием атлантического циклона, который придет с северо-запада. По словам Паршиной, если этот циклон пройдет с запада на восток, в регионе сохранится мягкая погода, поскольку он не даст холодному воздуху проникнуть на территорию России.

    Метеоролог также отметила, что при ином маршруте циклона – если он будет двигаться с северо-запада на юго-восток – в Москву может прийти похолодание, поскольку за циклоном придет более прохладная воздушная масса. Однако до 2 марта синоптики прогнозируют стабильное повышение температуры, которая будет превышать климатическую норму на четыре градуса.

    Потепление затронет не только столицу. Как добавила Паршина, комфортная погода ожидается также в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии.

    Ранее синоптик сообщил о приходе оттепели в Москву с началом весны.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 22:46 • Новости дня
    В Смоленске ищут 9-летнюю девочку, которая не вернулась вечером домой

    Tекст: Катерина Туманова

    По факту безвестного исчезновения 9-летней девочки в Смоленске в целях установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело, сообщили следователи Следственного управления СК России по региону.

    «Предварительно установлено, что около 8 часов утра 24 февраля текущего года малолетняя вышла из квартиры дома по улице Маршала Еременко выгуливать собаку, но по месту жительства она не вернулась. Ее место нахождение неизвестно», –  сказано в Telegram-канале ведомства.

    На месте проводятся масштабные поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники СК, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители. Следователи проверяют все версии произошедшего, устанавливаются свидетели и очевидцы, уточнили там.

    Приметы девочки: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в темную куртку с цветными пятнами, ярко-голубые лыжные штаны.

    В правоохранительных органах уточнили, что девочка из благополучной семьи и ранее из дома не уходила.

    «Девочка учится во вторую смену, утром ушла гулять с собакой, около 8 часов утра. Ее долго не было, мама начала волноваться. В итоге собака пришла домой одна, ребенка не было. Семья хорошая, благополучная, девочка ранее не убегала», – рассказали о семье ТАСС.

    Правоохранительных проверили часть камер видеонаблюдения, приоритетной версии исчезновения ребенка пока нет. Обзванивают всех знакомых школьницы, но и не исключают криминальную версию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет. В январе в Красноярске пропали несколько детей  за сутки. Под суд отдали отчима убитого в Калининградской области ребенка.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 18:49 • Новости дня
    Герои России оценили молодое поколение участников «Зарницы 2.0»

    Герой России Орлов: Участники «Зарницы 2.0» растут реальными патриотами

    Герои России оценили молодое поколение участников «Зарницы 2.0»
    @ vk.com/mypervie_patrioty

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Игра «Зарница» помогает молодежи найти свое призвание в жизни и приобрести полезный навык работы в команде, рассказали газете ВЗГЛЯД Герои России Артур Орлов и Владислав Головин. 23 февраля в Москве стартовал новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

    «Когда мне говорят, что молодежь якобы не та, что раньше, я отвечаю: каждый молодой парень и девушка, участвующие в «Зарнице 2.0», уже находятся на своем месте. За три года проведения проект объединил миллионы школьников, студентов и наставников, став настоящим сообществом патриотов, сохраняющих преемственность поколений и наших воинских традиций. Это говорит о том, что Россию никогда никому не победить», – подчеркнул Артур Орлов, Герой России, председатель правления «Движения первых».

    «События, которые сегодня происходят в России, объединили все общество, включая самых юных его представителей. Именно поэтому школьники по своему собственному желанию надевают форму и участвуют в соревнованиях в рамках «Зарницы 2.0». Нам же, со своей стороны, нужно делать все задания вместе с ними, но не вместо них. Только так они смогут достичь пиковых результатов и поставленных целей», – продолжил он.

    «Наше подрастающие поколение – лучшее, сильное. Формат «Зарницы 2.0» и других молодежных проектов позволяет найти им свое профессиональное призвание и правильно выстроить маршруты вхождения во взрослую жизнь. Но какому бы занятию они себя ни посвятили, главное, что они будут оставаться реальными, деятельными патриотами нашей страны. А весь остальной мир пусть наблюдает за ними и делает выводы», – указал он.

    «Задачи «Зарницы 2.0» в широком смысле выходят далеко за пределы контекста спортивно-интеллектуального соревнования», – говорит Владислав Головин, Герой России, начальник главного штаба «Юнармии».

    «Нынешняя государственная повестка диктует необходимость формирования устойчивых команд, способных к решению задач в самых разнообразных сферах – военных, социальных, предпринимательских. В этом смысле «Зарница 2.0» как раз закладывает базу для создания сообщества будущих управленцев, сплоченных патриотизмом и преодоленными вместе трудностями», – резюмировал собеседник.

    В понедельник в московском Музее Победы «Движение первых», «Юнармия» и центр «Воин» запустили третий сезон всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

    «В текущем году мы впервые увеличиваем возраст участников до 23 лет. Добавлена возможность участия студентов педагогических вузов, которые в дальнейшем смогут стать наставниками для школьников. Для подготовки к испытаниям мы обновили онлайн-курсы», – отметил Орлов во вступительном слове.

    Присутствующие приняли участие в разнообразных мастер-классах – от управления дронами до противостояния информационным атакам. Участники могли решать задачи по шифровке и дешифровке, строить маршруты на карте по разведданным, совершать полеты на квадрокоптере, испытать свои силы в лазерном тире.

    «Более 100 инструкторов центра «Воин» примут участие в «Зарнице 2.0» на всех этапах игры – от муниципалитетов до всероссийского финала. Они выступят экспертами, будут отвечать за судейство ключевых дисциплин: тактическая медицина, огневая подготовка, тактическая подготовка и управление БПЛА», – подчеркнул Андраник Гаспарян, Герой России, командир центра «Воин».

    В третьем сезоне «Зарницы 2.0» организаторы предусмотрели различные игровые механики в зависимости от возраста участников. Дети младшей возрастной категории (7-10 лет) освоят базовые навыки первой помощи, основы строевой подготовки, станут участниками маршрутной игры «Зарничка 2.0». Для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет предусмотрены отрядные соревнования и состязания по условно-военным специальностям: оператор БПА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапер и связист.

    Во время муниципального и регионального этапов участники преодолеют кросс на дистанцию 3 километра, юноши будут состязаться в подтягиваниях, а девушки – в отжиманиях. В ходе окружных сборов пройдет отрядное состязание «марш-бросок» с использованием лазертага и дронов. Подать заявку на участие в игре можно на официальном сайте «Зарницы 2.0».

    Комментарии (0)
    Главное
    Daily Star: Россия создает «неудержимую» гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»
    Сийярто: «Дружбу» блокируют организаторы взрывов на «Северных потоках»
    МИД ФРГ: Тема экспроприации активов РФ для помощи Украине снята с повестки дня
    Пресс-конференцию Зеленского и премьера Норвегии посмотрели 15 человек
    В Молдавии заявили о возврате 800 церквей в собственность государства
    Гражданство России получила внучка воина-панфиловца
    Депутат Госдумы Горячева заступилась за песню «Сигма бой»

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электричеством на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Колдовство и проклятие вмешиваются в президентские выборы в Африке

    Мистическо-колдовская коллизия внезапно стала важным политическим фактором в одной из наиболее демократически развитых стран Африки – Замбии. Почему тело бывшего президента страны вот уже много месяцев не могут похоронить – и как это связано с проклятием, наложенным, как считается, на действующего лидера государства? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации