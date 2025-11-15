В школе в Краснодаре в результате стрельбы травмирован подросток

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Краснодаре подросток получил травмы в результате случайного выстрела из сигнального пистолета, который одноклассник принес в школу, сообщает телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края. Инцидент произошел 14 ноября, когда ученик восьмого класса решил показать пусковой пистолет ПУ-3 своим сверстникам. Во время демонстрации один из школьников снял предохранитель и случайно выстрелил.

От испуга другой 14-летний подросток ударился об угол шкафа и упал на пол, получив повреждения лица. Пострадавший был доставлен в больницу, однако угрозы жизни и здоровью у него нет, сейчас он лечится дома.

Краевая прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Также внимание уделяется тому, как родители исполняют свои обязанности по воспитанию детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мужчина открыл стрельбу возле школы в селе Унцукуль в Дагестане. В результате конфликта с применением травматического оружия пострадали три человека.

В сентябре в Москве 15-летний подросток выстрелил в голову 17-летнему знакомому во время ссоры, раненый был госпитализирован.