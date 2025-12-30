В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
Кремль спросили об ответе на атаку на резиденцию Путина
Песков: Военные знают, чем и когда ответить на атаку на резиденцию Путина
Российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля не стал раскрывать детали возможных ответных действий на атаку на резиденцию президента в Новгородской области, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил: «Что касается военных последствий: наши военные знают, как, чем и когда отвечать».
Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил о необходимости ликвидировать руководителей Украины после попытки покушения на президента России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил пересмотр переговорных позиций после атаки украинских беспилотников на резиденцию главы государства.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.
Эксперты подчеркнули, что покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности.