    Трамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    15 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    21 комментарий
    29 декабря 2025, 22:35 • Политика

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа.

    Украинские власти в ночь на 29 декабря попытались атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию президента России в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС РФ. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.

    Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».

    «Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала "Томагавки"», – заметил Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.

    Очередная эскалация со стороны Украины произошла на фоне активного дипломатического процесса. Накануне Трамп встречался с Зеленским и обсуждал мирный план Киева. Незадолго до этого глава Белого дома позвонил в Кремль. Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы и оценки Путина по возможным путям урегулирования конфликта.

    Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Украины и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму увеличивают риск возобновления боевых действий.

    После встречи с Зеленским Трамп заявил, что Киев согласен с 95% вопросов, касающихся урегулирования, но нерешенной остается территориальная проблема. Украине может понадобиться согласовать мирный план в Раде или через референдум, предположил глава Белого дома. Президент США также подчеркнул: Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий.

    В этой связи анализировать действия Зеленского – значит всерьез рассуждать о человеке, отвратительно подготовленном к своей должности, отмечает профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. По его мнению, провокация была попыткой украинской стороны перебить военные успехи ВС России на фоне переговоров с Трампом. «Однако действия Зеленского свели на нет все неформальные правила. Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – заявил эксперт.

    По словам Ткаченко, Зеленский не хочет мира, так как завершение конфликта означает для него потерю власти. Европа также опасается переговоров: ее единственный план – нанести России стратегическое поражение. «А признание провала в этом вопросе приведет к радикальным трансформациям самого ЕС и НАТО», – подчеркивает он. Кроме того, провокация рискует окончательно отвернуть США от поддержки украинского проекта.

    «Зеленский, похоже, надеялся впечатлить Трампа дерзостью, но лишь подтвердил свою преступную природу»,

    – считает специалист. Итогом станет принципиальный пересмотр Россией своей позиции. «Вполне вероятно, что будет заявлено требование о полном контроле России над территориями Запорожской и Херсонской областей. Не исключено, что прозвучат и другие географические названия. К тому же ВС России наверняка усилят давление на ВСУ, в том числе с перспективой выхода на правый берег низовьев Днепра», – предположил Ткаченко.

    По мнению политолога Алексея Нечаева, итоги контактов с Дональдом Трампом не устроили ни Владимира Зеленского, ни его европейских союзников. Это, в свою очередь, подтолкнуло ВСУ к демонстративным и провокационным действиям. Продолжение конфликта остается для этой группы политически выгодным: для Зеленского – как способ удержать власть и отложить выборы, для европейских партнеров – как инструмент поддержания устойчивости собственных политических режимов.

    «Действия этой группы направлены не только против президента России, но и против президента США, который пытается выступать в роли переговорщика, – пояснил эксперт. – Провокация призвана подорвать позиции Трампа как миротворца и ослабить его политический капитал в преддверии промежуточных выборов в США.

    Можно допустить, что операция получила негласную поддержку его внутриамериканских оппонентов – Демократической партии,

    которая была главным архитектором украинского кризиса, начиная с 2013-2014 годов». По словам Нечаева, в ответ на эти действия Россия не ограничится военными мерами, но и ужесточит дипломатическую позицию. Это сделает условия возможного урегулирования еще более жесткими для украинской стороны. Тем более что Москва имеет полное право на такой шаг и заранее публично предупреждает об этом Вашингтон.

    «Зеленский, долго выстраивавший образ сторонника мира, не сможет найти убедительных оправданий атаке на резиденцию президента России, – отметил политолог. – Европейские лидеры, вероятно, продолжат демонстративную поддержку Зеленского, однако в Вашингтоне уже дали понять, что произошедшее повлияет на американские подходы к урегулированию. В странах мирового большинства также можно ожидать крайне негативной реакции».

    «Атака ВСУ на резиденцию президента России наглядно показывает: несмотря на якобы достижение "95% взаимопонимания по договоренностям", настоящая цель офиса Зеленского заключается в максимальном затягивании войны любыми методами – даже террористическими», – добавляет политолог Александр Асафов.

    «Уместно вспомнить и крайне сомнительное обращение Зеленского к украинскому народу на католическое Рождество, в котором прозвучали пожелания смерти. Собственно, эти озлобленные и неприемлемые слова и нашли свое отражение в действиях спецслужб и армии противника», – продолжил эксперт.

    «Террористический характер этого шага не вызывает сомнений.

    Речь идет об очевидной провокации, о попытке запугивания России. Зеленский осознанно пытается не дать ход миротворческому процессу – не только невыполнимыми условиями, облаченными в 20 пунктов, но и подобными неадекватными поступками», – акцентирует он.

    «Важно понимать, что данное действие направлено не только против Москвы, но и против Дональда Трампа лично. Зеленский пытается показать, что сложившиеся переговорные реалии его не устраивают и никто якобы не способен ему указывать. Расчет Украины направлен в первую очередь на то, чтобы вынудить Россию на асимметричный ответ, тем самым свалив на нас провал активизировавшегося диалога», – поясняет собеседник.

    «Москва, тем не менее, подобные действия безнаказанными не оставит. К сожалению, у офиса Зеленского напрочь пропали любые представления о морали. Украинский народ фактически находится в заложниках у обезумевшей элиты и расплачивается за ее действия. И неготовность Зеленского к миру является единственным препятствием на пути к миру», – заключил Асафов.

    •
