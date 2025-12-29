Tекст: Олег Исайченко

Украинские власти в ночь на 29 декабря попытались атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию президента России в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС РФ. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.

Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».

«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала "Томагавки"», – заметил Ушаков.

Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.

Очередная эскалация со стороны Украины произошла на фоне активного дипломатического процесса. Накануне Трамп встречался с Зеленским и обсуждал мирный план Киева. Незадолго до этого глава Белого дома позвонил в Кремль. Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы и оценки Путина по возможным путям урегулирования конфликта.

Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Украины и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму увеличивают риск возобновления боевых действий.

После встречи с Зеленским Трамп заявил, что Киев согласен с 95% вопросов, касающихся урегулирования, но нерешенной остается территориальная проблема. Украине может понадобиться согласовать мирный план в Раде или через референдум, предположил глава Белого дома. Президент США также подчеркнул: Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий.

В этой связи анализировать действия Зеленского – значит всерьез рассуждать о человеке, отвратительно подготовленном к своей должности, отмечает профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. По его мнению, провокация была попыткой украинской стороны перебить военные успехи ВС России на фоне переговоров с Трампом. «Однако действия Зеленского свели на нет все неформальные правила. Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – заявил эксперт.

По словам Ткаченко, Зеленский не хочет мира, так как завершение конфликта означает для него потерю власти. Европа также опасается переговоров: ее единственный план – нанести России стратегическое поражение. «А признание провала в этом вопросе приведет к радикальным трансформациям самого ЕС и НАТО», – подчеркивает он. Кроме того, провокация рискует окончательно отвернуть США от поддержки украинского проекта.

«Зеленский, похоже, надеялся впечатлить Трампа дерзостью, но лишь подтвердил свою преступную природу»,

– считает специалист. Итогом станет принципиальный пересмотр Россией своей позиции. «Вполне вероятно, что будет заявлено требование о полном контроле России над территориями Запорожской и Херсонской областей. Не исключено, что прозвучат и другие географические названия. К тому же ВС России наверняка усилят давление на ВСУ, в том числе с перспективой выхода на правый берег низовьев Днепра», – предположил Ткаченко.

По мнению политолога Алексея Нечаева, итоги контактов с Дональдом Трампом не устроили ни Владимира Зеленского, ни его европейских союзников. Это, в свою очередь, подтолкнуло ВСУ к демонстративным и провокационным действиям. Продолжение конфликта остается для этой группы политически выгодным: для Зеленского – как способ удержать власть и отложить выборы, для европейских партнеров – как инструмент поддержания устойчивости собственных политических режимов.

«Действия этой группы направлены не только против президента России, но и против президента США, который пытается выступать в роли переговорщика, – пояснил эксперт. – Провокация призвана подорвать позиции Трампа как миротворца и ослабить его политический капитал в преддверии промежуточных выборов в США.

Можно допустить, что операция получила негласную поддержку его внутриамериканских оппонентов – Демократической партии,

которая была главным архитектором украинского кризиса, начиная с 2013-2014 годов». По словам Нечаева, в ответ на эти действия Россия не ограничится военными мерами, но и ужесточит дипломатическую позицию. Это сделает условия возможного урегулирования еще более жесткими для украинской стороны. Тем более что Москва имеет полное право на такой шаг и заранее публично предупреждает об этом Вашингтон.

«Зеленский, долго выстраивавший образ сторонника мира, не сможет найти убедительных оправданий атаке на резиденцию президента России, – отметил политолог. – Европейские лидеры, вероятно, продолжат демонстративную поддержку Зеленского, однако в Вашингтоне уже дали понять, что произошедшее повлияет на американские подходы к урегулированию. В странах мирового большинства также можно ожидать крайне негативной реакции».

«Атака ВСУ на резиденцию президента России наглядно показывает: несмотря на якобы достижение "95% взаимопонимания по договоренностям", настоящая цель офиса Зеленского заключается в максимальном затягивании войны любыми методами – даже террористическими», – добавляет политолог Александр Асафов.

«Уместно вспомнить и крайне сомнительное обращение Зеленского к украинскому народу на католическое Рождество, в котором прозвучали пожелания смерти. Собственно, эти озлобленные и неприемлемые слова и нашли свое отражение в действиях спецслужб и армии противника», – продолжил эксперт.

«Террористический характер этого шага не вызывает сомнений.

Речь идет об очевидной провокации, о попытке запугивания России. Зеленский осознанно пытается не дать ход миротворческому процессу – не только невыполнимыми условиями, облаченными в 20 пунктов, но и подобными неадекватными поступками», – акцентирует он.

«Важно понимать, что данное действие направлено не только против Москвы, но и против Дональда Трампа лично. Зеленский пытается показать, что сложившиеся переговорные реалии его не устраивают и никто якобы не способен ему указывать. Расчет Украины направлен в первую очередь на то, чтобы вынудить Россию на асимметричный ответ, тем самым свалив на нас провал активизировавшегося диалога», – поясняет собеседник.

«Москва, тем не менее, подобные действия безнаказанными не оставит. К сожалению, у офиса Зеленского напрочь пропали любые представления о морали. Украинский народ фактически находится в заложниках у обезумевшей элиты и расплачивается за ее действия. И неготовность Зеленского к миру является единственным препятствием на пути к миру», – заключил Асафов.