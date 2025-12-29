На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

В воскресенье, 28 декабря, поздней ночью по Москве Дональд Трамп провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И к подготовке этих переговоров американский лидер подошел обстоятельно.

Во-первых, незадолго до встречи созвонился с Москвой и поговорил с Владимиром Путиным. «Тем самым Трамп показал, что именно Путина он видит своим главным контрагентом по украинскому урегулированию. Именно с Путиным обсуждает те условия, которые в дальнейшем доносит до Зеленского», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, «разговор носил … дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта». Ну и главное то, что в этом разговоре лидеры России и США обозначили единую позицию по ряду ключевых вопросов – которая затем и была донесена хозяином Белого дома до Зеленского.

Во-вторых, президент США организовал весьма показательную встречу Зеленского в аэропорту. У трапа самолета украинского лидера не было никого из высших лиц США – лишь сотрудники посольства Украины в Штатах. Тем самым главе киевского режима еще раз показали свое отношение к нему. Обозначили, что не видят в нем «мирового лидера» и уж тем более не готовы терпеть какие-то демонстрации ни в ходе переговоров, ни на итоговой пресс-конференции. И это сработало – на встрече с журналистами Зеленский, стоя рядом с Трампом, зачитывал текст по бумажке и вел себя вполне прилично.

Основной темой обсуждения, как говорит политолог Алексей Чеснаков, стали американские гарантии безопасности для Украины. Зеленский уверяет, что «гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%». Тему процентов урегулирования поддержал и Трамп, заявляя о том, что «мы покрыли, можно сказать, 95% (вопросов урегулирования конфликта на Украине)». Однако, по словам политолога Федора Лукьянова, несмотря на оптимизм и Киева, и Вашингтона, конкретного содержания для этого оптимизма до сих пор нет. Тем более что сразу стало известно и о разногласиях Зеленского и Трампа по поводу тех самых гарантий.

Не удалось Зеленскому добиться и одобрения Трампом того, что киевский режим называет «мирным планом из 20 пунктов» – где прописан и отказ от возврата России территорий, и сохранение государственного проекта «анти-Россия». Провал этой попытки признали даже украинские СМИ. В любом случае любой реальный мирный план требует согласования с Москвой. А позиции России известны и незыблемы: гарантии безопасности Украине не должны включать размещение на ее территории войск и инфраструктуры НАТО (то есть не должны стать де-факто членством). Москва также хочет, чтобы гарантии были даны и ей на случай, если киевский режим возобновит войну.

Трамп, в свою очередь, не сумел заставить Зеленского согласиться на вывод украинских войск с российского Донбасса. При этом американский президент четко дал понять, что эту землю Украина удержать не сможет.

«Вам лучше заключить сделку сейчас», – заявил Трамп.

Все демонстрации потужности, которые устраивались Зеленским в последние дни, американского лидера не впечатлили – в отличие от заявлений российского Генштаба об освобождении Димитрова и Гуляйполя, а также в целом темпов продвижения российских войск. На переговорах Трампа и Зеленского, можно сказать, незримо присутствовала еще одна сторона – российская армия с ее железобетонными дипломатическими аргументами в виде продвижения на фронтах.

Наверняка на встрече американский лидер цитировал Зеленскому Владимира Путина, недавно заявившего о том, что, учитывая эти темпы, российский политический интерес к добровольному выводу Украины из Донбасса сводится к нулю. «И если Украина не откажется вывести войска из Донбасса до тех пор, пока мы его не освободим сами своими силами, то все другие наши проявления гибкости обнуляются и дальше мы уже преследуем свои цели», – говорит Дмитрий Суслов. И тогда речь пойдет о куда более тяжелых для Украины условиях – что и было озвучено Трампом.

Однако Зеленский, не отказываясь принципиально от вывода войск, переадресовал этот вопрос украинскому населению, предложив вынести вопрос на референдум. Его цель понятна – он хочет и переложить ответственность за отказ от вывода войск на население страны, и выторговать под соусом проведения референдума не настоящий мир, а перемирие. Причем не только на день голосования, но и на всю электоральную кампанию сроком в 60 дней.

Трампа это не устраивает – как отметил Юрий Ушаков, американский лидер согласен с российским коллегой в том, что перемирие может быть контрпродуктивным.

«Предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий»,

– говорит Ушаков. И в ходе пресс-конференции Трамп отметил «понимание» позиции Москвы, а также дал понять, что референдум не нужен, поскольку «91% населения Украины хочет закончить войну». Следовательно, Зеленский, пытаясь продвинуть идею о референдуме, не хочет.

А хочет он от администрации Белого дома, например, поддержки ряда ключевых мифов киевского режима – но и с этим Зеленского постигло разочарование. В частности, Трамп опроверг заявления Киева об атаках России по Запорожской АЭС. «Он (Путин – прим. ВЗГЛЯД) не обстреливал ее ракетами, вообще ничем», – сказал Трамп. Тогда получается, что Вашингтон согласился с позицией Москвы о том, что станцию обстреливал Киев. А значит, Трамп фактически обвинил киевский режим в ядерном терроризме – и тем самым дал понять, что не потерпит подобных провокаций в будущем.

Глава киевского режима при этом продолжает надеяться на поддержку европейских союзников. «Мы продвигаемся вперед в вопросе гарантий безопасности, которые являются ключевым моментом в деле достижения справедливого и длительного мира. В начале января мы соберем коалицию желающих в Париже для того, чтобы финализировать вклад каждой страны в этот процесс», – заявил Эммануэль Макрон. Также в январе, по словам Зеленского, произойдет визит украинской и европейской делегации в Вашингтон, где Киев и Брюссель предпримут новую попытку перетащить Трампа на свою сторону.

Однако в январе переговорные позиции киевского режима лишь ухудшатся – Россия освободит новые территории, а Европа еще раз продемонстрирует неспособность предпринять решительные шаги в поддержку киевского режима. Возможно, это сделает Украину сговорчивее.

Понимая это, ни Москва, ни тем более Вашингтон никуда не спешат. «Если все пойдет действительно хорошо – может быть, несколько недель. Если все будет плохо – дольше», – обозначает возможные сроки достижения мирных договоренностей Дональд Трамп. И хотя и российский, и американский лидеры согласны, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры перешли в финальную фазу – ценой мира не может быть принуждение России к невыгодным для нее условиям. Сколько бы процентов ни оставалось до заключения окончательных мирных договоренностей.