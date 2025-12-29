  • Новость часаПолитолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    ЦБ анонсировал возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по срокам гарантий безопасности
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    17 комментариев
    29 декабря 2025, 14:54 • В мире

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США?

    В воскресенье, 28 декабря, поздней ночью по Москве Дональд Трамп провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И к подготовке этих переговоров американский лидер подошел обстоятельно.

    Во-первых, незадолго до встречи созвонился с Москвой и поговорил с Владимиром Путиным. «Тем самым Трамп показал, что именно Путина он видит своим главным контрагентом по украинскому урегулированию. Именно с Путиным обсуждает те условия, которые в дальнейшем доносит до Зеленского», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, «разговор носил … дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта». Ну и главное то, что в этом разговоре лидеры России и США обозначили единую позицию по ряду ключевых вопросов – которая затем и была донесена хозяином Белого дома до Зеленского.

    Во-вторых, президент США организовал весьма показательную встречу Зеленского в аэропорту. У трапа самолета украинского лидера не было никого из высших лиц США – лишь сотрудники посольства Украины в Штатах. Тем самым главе киевского режима еще раз показали свое отношение к нему. Обозначили, что не видят в нем «мирового лидера» и уж тем более не готовы терпеть какие-то демонстрации ни в ходе переговоров, ни на итоговой пресс-конференции. И это сработало – на встрече с журналистами Зеленский, стоя рядом с Трампом, зачитывал текст по бумажке и вел себя вполне прилично.

    Основной темой обсуждения, как говорит политолог Алексей Чеснаков, стали американские гарантии безопасности для Украины. Зеленский уверяет, что «гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%». Тему процентов урегулирования поддержал и Трамп, заявляя о том, что «мы покрыли, можно сказать, 95% (вопросов урегулирования конфликта на Украине)». Однако, по словам политолога Федора Лукьянова, несмотря на оптимизм и Киева, и Вашингтона, конкретного содержания для этого оптимизма до сих пор нет. Тем более что сразу стало известно и о разногласиях Зеленского и Трампа по поводу тех самых гарантий.

    Не удалось Зеленскому добиться и одобрения Трампом того, что киевский режим называет «мирным планом из 20 пунктов» – где прописан и отказ от возврата России территорий, и сохранение государственного проекта «анти-Россия». Провал этой попытки признали даже украинские СМИ. В любом случае любой реальный мирный план требует согласования с Москвой. А позиции России известны и незыблемы: гарантии безопасности Украине не должны включать размещение на ее территории войск и инфраструктуры НАТО (то есть не должны стать де-факто членством). Москва также хочет, чтобы гарантии были даны и ей на случай, если киевский режим возобновит войну.

    Трамп, в свою очередь, не сумел заставить Зеленского согласиться на вывод украинских войск с российского Донбасса. При этом американский президент четко дал понять, что эту землю Украина удержать не сможет.

    «Вам лучше заключить сделку сейчас», – заявил Трамп.

    Все демонстрации потужности, которые устраивались Зеленским в последние дни, американского лидера не впечатлили – в отличие от заявлений российского Генштаба об освобождении Димитрова и Гуляйполя, а также в целом темпов продвижения российских войск. На переговорах Трампа и Зеленского, можно сказать, незримо присутствовала еще одна сторона – российская армия с ее железобетонными дипломатическими аргументами в виде продвижения на фронтах.

    Наверняка на встрече американский лидер цитировал Зеленскому Владимира Путина, недавно заявившего о том, что, учитывая эти темпы, российский политический интерес к добровольному выводу Украины из Донбасса сводится к нулю. «И если Украина не откажется вывести войска из Донбасса до тех пор, пока мы его не освободим сами своими силами, то все другие наши проявления гибкости обнуляются и дальше мы уже преследуем свои цели», – говорит Дмитрий Суслов. И тогда речь пойдет о куда более тяжелых для Украины условиях – что и было озвучено Трампом.

    Однако Зеленский, не отказываясь принципиально от вывода войск, переадресовал этот вопрос украинскому населению, предложив вынести вопрос на референдум. Его цель понятна – он хочет и переложить ответственность за отказ от вывода войск на население страны, и выторговать под соусом проведения референдума не настоящий мир, а перемирие. Причем не только на день голосования, но и на всю электоральную кампанию сроком в 60 дней.

    Трампа это не устраивает – как отметил Юрий Ушаков, американский лидер согласен с российским коллегой в том, что перемирие может быть контрпродуктивным.

    «Предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий»,

    – говорит Ушаков. И в ходе пресс-конференции Трамп отметил «понимание» позиции Москвы, а также дал понять, что референдум не нужен, поскольку «91% населения Украины хочет закончить войну». Следовательно, Зеленский, пытаясь продвинуть идею о референдуме, не хочет.

    А хочет он от администрации Белого дома, например, поддержки ряда ключевых мифов киевского режима – но и с этим Зеленского постигло разочарование. В частности, Трамп опроверг заявления Киева об атаках России по Запорожской АЭС. «Он (Путин – прим. ВЗГЛЯД) не обстреливал ее ракетами, вообще ничем», – сказал Трамп. Тогда получается, что Вашингтон согласился с позицией Москвы о том, что станцию обстреливал Киев. А значит, Трамп фактически обвинил киевский режим в ядерном терроризме – и тем самым дал понять, что не потерпит подобных провокаций в будущем.

    Глава киевского режима при этом продолжает надеяться на поддержку европейских союзников. «Мы продвигаемся вперед в вопросе гарантий безопасности, которые являются ключевым моментом в деле достижения справедливого и длительного мира. В начале января мы соберем коалицию желающих в Париже для того, чтобы финализировать вклад каждой страны в этот процесс», – заявил Эммануэль Макрон. Также в январе, по словам Зеленского, произойдет визит украинской и европейской делегации в Вашингтон, где Киев и Брюссель предпримут новую попытку перетащить Трампа на свою сторону.

    Однако в январе переговорные позиции киевского режима лишь ухудшатся – Россия освободит новые территории, а Европа еще раз продемонстрирует неспособность предпринять решительные шаги в поддержку киевского режима. Возможно, это сделает Украину сговорчивее.

    Понимая это, ни Москва, ни тем более Вашингтон никуда не спешат. «Если все пойдет действительно хорошо – может быть, несколько недель. Если все будет плохо – дольше», – обозначает возможные сроки достижения мирных договоренностей Дональд Трамп. И хотя и российский, и американский лидеры согласны, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры перешли в финальную фазу – ценой мира не может быть принуждение России к невыгодным для нее условиям. Сколько бы процентов ни оставалось до заключения окончательных мирных договоренностей.

    Главное
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Песков не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
    Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников на Украине
    В Грузии заявили о заморозке отношений с Евросоюзом
    Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград
    Меньшова о смерти Алентовой: Мама ушла из жизни так, как хотела
    Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    Перейти в раздел

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации