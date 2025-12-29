Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности на 100%

Tекст: Антон Антонов

«Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. Гарантии безопасности между США, Украиной и Европой почти согласованы, а в военном контексте – согласованы на 100%», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

Также Зеленский подчеркнул, что в ближайшие недели состоятся новые встречи между переговорщиками для окончательной доработки оставшихся вопросов.

Президент Украины допустил возможность проведения референдума по отдельным пунктам плана мирного урегулирования.

Зеленский заявил, что в рабочей группе Украины по разрешению конфликта будут секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, замглавы украинского МИД Сергей Кислица и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский завершили встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго. Трамп считает, что соглашение о мирном урегулировании на Украине может быть вынесено на референдум. Однако, как заявил Трамп, в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума.