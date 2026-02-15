Замглавы МИД Галузин: Зеленский продумывает махинации с выборами на Украине

Tекст: Антон Антонов

По словам дипломата, Зеленский спекулирует на теме выборов и референдума, чтобы отвечать на претензии в узурпации власти и коррупции со стороны внешних и внутренних оппонентов, передает ТАСС.



Галузин отметил, что обсуждаются идеи не допустить к выборам граждан Украины, проживающих в России, и максимально задействовать голоса диаспоры на Западе по примеру так называемого «молдавского сценария». Он подчеркнул, что «шаткие внутриполитические позиции Зеленского заставляют его уже сейчас продумывать махинации».

«Похоже, что, нелегитимный, или, как еще говорят, «просроченный президент» Зеленский прорабатывает варианты самосохранения во власти. Хотя еще в 2019 году он публично обещал украинцам избраться только на пять лет и сделать все, чтобы на Украине наступил мир. Чего стоят его обещания, думаю, понятно без лишних слов», – подчеркнул Галузин.

Дипломат напомнил, что в январе ЦИК Украины представил Верховной раде на рассмотрение предложения по организации голосования, однако никаких практических шагов не предпринимается. Галузин также отметил, что военное положение на Украине делает проведение выборов невозможным, а обсуждение участия международных наблюдателей преждевременно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что готов провести выборы при гарантиях безопасности и перемирии на два-три месяца. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла возможность выборов на Украине до завершения боевых действий. Financial Times сообщала, что Зеленский может объявить о выборах и референдуме до 15 мая, иначе Украина потеряет гарантии безопасности США. Зеленский позднее опроверг эти заявления.