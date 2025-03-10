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    10 марта 2025, 16:25 • Общество

    Как газовая труба привела российских бойцов в тыл противника

    Как газовая труба привела российских бойцов в тыл противника
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Целых три недели бойцы российской армии готовили специальную операцию по выходу через трубу газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в тыл частям группировки противника, оккупировавшей Курскую область. Как происходила и эта подготовка, и сама операция, и какой эффект она будет иметь для освобождения региона в целом?

    Российская армия начала новую фазу операции по освобождению временно оккупированной противником приграничной части Курской области. Она готовилась три недели, а ее «горячая» стадия началась с прохода штурмовиков по трубе газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Наступление было начато на всех участках Курской дуги одновременно всеми задействованными там подразделениями. Момент для начала штурма был выбран с учетом ротации подразделений противника.

    За два с половиной дня освобождено 17 населенных пунктов Курской области: Малая Локня, Локня, Никольский, Николаевка, Лебедевка, Косица, Черкасское Поречное, Правда, Мартыновка, хутор Кубаткин, Викторовка, Старая Сорочина, Ивашковский, Махновка, Меловой, Мирный, Агроном, а также поселок Новенький в Сумской области. Таких темпов продвижения при крупных масштабах наступления не было со времен похожей операции по занятию Авдеевского укрепрайона.

    К утру понедельника бои шли на окраинах Суджи, в промзоне у железнодорожной станции, а также у н\п Казачья Локня – фактически части города Суджа. На южном участке до физического смыкания котла осталось три километра. Дорога из Сумской области на Суджу через Юнаковку для ВСУ по факту недоступна. Выхода из котла нет, хотя отмечаются попытки убежать малыми группами на любых средствах передвижения, которые пресекаются российскими беспилотниками. По неофициальным подсчетам, ни одна из 100 единиц бронетехники ВСУ, включая «Абрамсы» и «Леопарды», не вышла из котла.

    Подготовительная стадия операции длилась около месяца и включала в себя выход на стартовые позиции для перерезания трех логистических путей противника. На центральном участке после освобождения ключевой позиции в Свердликово стало возможным контролировать трассу от Юнаковки с воздуха.

    На юго-восточном участке десантники прошли от Куриловки через несколько урочищ и болот южнее Суджи у Мелового и перекрыли старую военную дорогу. Также под воздушный контроль была поставлена и третья трасса в Суджу. На юго-западном фланге заходом на территорию Сумской области был занят хутор Новенький, затем плацдарм расширен до соседней Журавки с угрозой выхода непосредственно к Юнаковке и физическим перерезанием ключевой трассы.

    Эти фланговые маневры не только перекрывали пути снабжения ВСУ в Курской области, но и угрожали полным окружением всей группировки ВСУ. Противник принялся спешно выводить боеспособные подразделения, заменяя их частями территориальной обороны. На направления под Покровск и к Дзержинску противник успел перевести две боеспособные номерные бригады неполного состава без бронетехники и артиллерии.

    Дополнительно российская авиация уничтожила ФАБами два последних моста через реку Олешню в районе Гончаровки, закупорив тем самым гарнизон Суджи.

    После того, как пути подвоза противника были перекрыты, на северном участке началось постепенное улучшение тактических позиций ВС РФ с целью охвата наиболее крупного оборонительного узла ВСУ в поселке Малая Локня. Также прощупывались позиции и у другого такого же оборонительного узла – в Мартыновке.

    Все это время велась подготовительная работа по организации прохода по трубе газопровода в тыл основным позициям противника. Как рассказывает командир дшбр «Восток» с позывным «Зомби», требовалось не только откачать из трубы газ, но и заполнить ее кислородом, сделать технические проходы, провести вентиляцию и электричество, загрузить в трубу боекомплекты, питание и воду, оборудовать туалеты.

    На все это ушло три недели при соблюдении полнейшей секретности, что крайне сложно при задействовании такого количества людей и инженерной техники. В операции участвовали бойцы дшрб «Ветераны», «Востока», группы спецназа Аида «Ахмата», мотострелки 30-го полка, осетинской бригады имени генерала Исы Плиева и 11-го десантно-штурмового батальона ВДВ.

    Четыре дня 800 бойцов находились в трубе диаметром полтора метра в ожидании сигнала к атаке. Затем они скрытно вышли на поверхность через полтора километра в районе крупной лесополосы у хутора Кубаткин и промзоны Суджи. Противник ничего подобного не ожидал, в ВСУ началась паника, поскольку крупный российский отряд возник из-под земли в тылу их основных укреплений.

    Заняв Кубаткин, бойцы некоторое время вели бой в полном окружении, но затем на соединение с ними пробились с севера основные части 30-го полка. Они штурмом быстро взяли Черкасское Поречное и подошли к Кубаткину, обойдя по дороге укрепы противника в Ивашковском и в населенном пункте Правда. Была установлена непосредственная связь с группой прорыва «газовщиков».

    Позиции противника были разрезаны пополам. А после освобождения Малой Локни образовалось уже три миникотла или «котлы в котле». ВСУ стали сдаваться в плен. К вечеру воскресенья был ликвидирован миникотел в Мартыновке, а к утру понедельника зачищен район Ивашковского и Правды.

    Оставшиеся части ВСУ стали отходить в поселок Южный и в Казачью Локню чуть западнее Суджи. В результате этого отступления те силы противника, что остались в миникотле между Малой Локней и Ивашковским, оказались обречены.

    Противник считает, что дорога на Казачью Локню относительно доступна, потому убегает именно в этом направлении. Наблюдается дезорганизация действий ВСУ. По данным радиоперехватов и показаниям пленных, многие украинские военнослужащие, сидящие в лесопосадках в миникотлах, не в курсе того, что происходит у них на флангах и в тылу.

    Сколько-нибудь серьезное сопротивление оказывается в районе промзоны Суджи из-за обилия там фундаментальных построек и сложностей действий на крупном железнодорожном узле с множеством линий. Сейчас активных перемещений между окруженными группировками и Сумской областью не наблюдается. В понедельник российская авиация начала работать по населенному пункту Басовка в Сумской области, что можно расценить как подготовку к штурму на Юнаковку от хутора Новенький и физическому закрыванию всего крупного котла.

    Между тем, противник пока контролирует сам город Суджа. Отдельные ДРГ ВС РФ уже доходили до центра города (в район церкви и венгерского кладбища), но в целом пока говорить об окончании операции по освобождению Курской области рано. Исключительные темпы продвижения сохраняются, но с приближением к городской застройке они будут объективно снижаться.

    Кроме того, Суджа состоит как бы из двух отстоящих друг от друга территорий – собственно город с мелкими пригородами и промзона. В тактическом плане это разные направления и разные зоны ответственности. Соответственно, и движение к ним российских войск идет с разных участков: на промзону с севера от Кубаткина и Мартыновки, а на сам город – с востока и юго-востока от Махновки. При этом, промзона может уже к вечеру понедельника стать еще одним миникотлом.

    Отдельно стоит подчеркнуть, что успех операции ВС РФ в Курской области никак не связан с широко разрекламированными «отключениями» ВСУ от американских электронных ресурсов и разведки. Операция готовилась три недели, то есть задолго до того, как Вашингтон решился в чем-то ограничить Киев.

    Подобные операции всегда исключительны, хотя внешне и напрашивается сравнение с похожим «авдеевским тоннелем». И там, и там была задействована бригада «Ветераны» из-за уже имевшегося у нее опыта. Кроме того, надо отметить согласованность действий всех подразделений ВС РФ в курском приграничье, которые сохраняли темп наступления буквально по минутам, не отвлекаясь на лишнее. Именно в результате такой слаженности была вовремя установлена связь с окруженным десантом «газовщиков», а группировка противника разрезана с образованием множества мелких котлов.

    Все это демонстрирует как и возросший уровень стратегического планирования, так и дисциплину, и тактическую выучку пехоты, работающей в полной согласованности с выделенными группами и расчетами беспилотников. Возможно, что уже в самое ближайшее время можно ожидать новых хороших новостей как в Курском приграничье, так и в Сумской области, поскольку эти театры военных действий тесно связаны.

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