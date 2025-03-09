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    9 марта 2025, 20:40 • Политика

    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать

    Эксперты назвали последствия отключения ВСУ от системы Starlink

    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Если Илон Маск пойдет на этот шаг, то ВСУ ждут крайне неприятные последствия». Такими словами военные эксперты оценивают заявления американского миллиардера о том, что при отключении Украины от системы Starlink оборона ВСУ может рухнуть. Это заявление даже спровоцировало публичную перепалку с участием госсекретаря США и главы МИД Польши. Почему Starlink настолько критичен для ВСУ?

    Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть. В соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России) он написал, что данная система связи является «костяком украинской армии». Предприниматель также добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации», в которой Киев «неизбежно проиграет».

    Это замечание в итоге спровоцировало целую публичную перепалку с участием не только Маска, но и госсекретаря США Марка Рубио и главы МИД Польши Радослава Сикорского. Сикорский написал, что Варшава платит за Starlink для Украины «порядка 50 миллионов долларов в год», в случае отключения системы Польша будет вынуждена искать других поставщиков услуг. В ответ на это Рубио заявил, что Украину не собираются отключать от Starlink, а если бы отключили, «Украина давно бы проиграла этот конфликт, а русские сейчас были бы на границе с Польшей». Точку поставил Илон Маск, написавший Сикорскому: «Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет».

    Сама эта дискуссия крайне симптоматична. Она показывает, что как минимум кулуарные обсуждения по поводу отключения ВСУ от системы Starlink ведутся. Напомним, впервые о возможности отключения ВСУ от Starlink сообщило Reuters еще в конце февраля. Тогда агентство отмечало, что вопрос о прекращении доступа Украины к спутниковому интернету был поднят в рамках переговоров Вашингтона и Киева по сделке о полезных ископаемых республики.

    По данным газеты, американские чиновники якобы намекнули представителям офиса Зеленского, что в случае отказа от соглашения ВСУ «неминуемо» утратят возможность использования Starlink. Правда, сам Илон Маск, чья компания SpaceX и занимается производством спутников и обслуживанием данной системы, затем опроверг такое предположение.

    Несмотря на критические заявления предпринимателя, в Европе уже происходят попытки предложить ВСУ альтернативу американским терминалам связи. Так, в другом материале Reuters отмечается, что в настоящий момент французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с ЕС возможность предоставления Украине дополнительного доступа в интернет.

    Заменить Starlink, однако, будет непросто. Украина получила доступ к системе еще в 2022 году, практически сразу после начала спецоперации. Данная сеть предназначена для предоставления широкополосного выхода в интернет. Начальник ГУР республики Кирилл Буданов признавался, что терминалы компании SpaceX используется по всей линии фронта, писало ТАСС.

    Кроме того, система Starlink считается лидером в сфере спутникового интернета. Ее спутники вращаются вокруг Земли на рекордно низких высотах: от 328 до 614 км, что обеспечивает непрерывную передачу данных. На текущий момент структура проекта включает в себя более двух тыс. космических объектов. Планируется, что данная цифра будет поэтапна расширена до 42 тыс.

    «Илон Маск, оценивая роль Starlink для украинского фронта как критическую, не преувеличивает. Данная система обеспечивает ВСУ беспроводной защищенной связью, что в какой-то степени дает нашему противнику тактическое преимущество», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «В настоящий момент на Украине работают около 100 тыс. терминалов Starlink. Для создания помех в этой системе необходимо определить, от какого именно аппарата исходит сигнал. Однако в силу их большого количества и значительной скорости передачи информации сделать это очень сложно», – отмечает он.

    «Благодаря этой особенности Starlink ВСУ получили возможность сохранять высокое качество связи даже в тех районах, где стандартное интернет-соединение полностью отсутствует. Украинские военные практически беспрепятственно обмениваются текстовыми, голосовыми и видео-сообщениями», – полагает собеседник.

    «Разумеется, это положительно сказывается на слаженности их работы. Кроме того, у подразделений появляется возможность мгновенно реагировать на изменения в оперативной обстановке. Нельзя забывать и о том, что

    данная система широко применялась при осуществлении атак по российским объектам с помощью БПЛА и БЭК.

    Из-за того, что устройства связывались напрямую со Starlink, их уязвимость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становилась минимальной. Соответственно, отключение украинской армии от терминалов радикальным образом скажется на их боеспособности. Можно сказать, что противник буквально потеряет фронт», – добавляет он.

    «В первую очередь, солдаты ВСУ утратят способность быстро и беспрепятственно координировать свои действия на поле боя. Пропадет и высокая степень защищенности их переговоров. Кроме того, их БПЛА и БЭК станут уязвимыми к нашим системам РЭБ. Российская армия будет глушить их с невероятной легкостью», – акцентирует собеседник.

    «Однако важно понимать, что администрация Дональда Трампа не готова к столь радикальной смене фронтовой ситуации. В интересы Вашингтона не входит создание условий для полной победы Москвы. Поэтому заявления Маска скорее являются попыткой торга с офисом Зеленского, чем реальным намерением отключить системы», – подчеркнул Анпилогов.

    В вопросе лишения Украины доступа к Starlink нельзя забывать о коммерческой составляющей,

    напоминает военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества». «Компания SpaceX частная, а не государственная, поэтому репутационные издержки от отключения спутников понесут не США, а конкретно Илон Маск», – говорит он.

    «Между тем, значительное число терминалов были переданы ВСУ в качестве гуманитарной помощи от физических или юридических лиц. Особенно в этом плане постарались граждане Польши. Соответственно, если купленная ими техника придет в негодность, они смогут озвучить Маску соответствующую претензию», – рассуждает собеседник.

    «На данный момент не понятно, насколько SpaceX готова взять подобные риски, будучи частным предприятием. Однако если Илон Маск пойдет на этот шаг, то ВСУ ждут крайне неприятные последствия. В конечном счете, именно с помощью Starlink украинская армия получала данные, в том числе и для нанесения ударов по территории России. Соответственно,

    с отключением от систем противник утратит возможность точечно обстреливать интересующие его объекты.

    Кроме того, снизятся и показатели работы его систем ПВО. Спутники также способствовали предупреждению ВСУ о начале ракетных ударов с нашей стороны. Таким образом увеличивалось время реагирования на грядущую угрозу», – полагает он.

    «В новых условиях противнику придется качественно переосмыслить подходы к противовоздушной обороне. Пострадают и операторы БПЛА. Если раньше на беспилотник можно было водрузить передатчик от Starlink, который помогал «укрыть» место нахождения диспетчера, то теперь у ВСУ подобная функция исчезнет», – рассказывает собеседник.

    «Россия получит возможность отслеживать точку запуска дрона, а также находить человека, который занимается его управлением. Это в разы снизит эффективность применения БПЛА. В общем, негативных последствий от отключения Starlink будет предостаточно. Украина будет вынуждена учиться воевать заново», – заключил Леонков.

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