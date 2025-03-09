Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.25 комментариев
Маск предсказал обрушение украинского фронта без Starlink
Илон Маск заявил об угрозе обрушения передовой линии ВСУ без доступа к Starlink
Американский предприниматель Илон Маск считает, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».
Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение о важности спутникового интернета Starlink для украинских вооруженных сил, сообщает РБК. В своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск заявил, что Starlink является «костяком украинской армии», и предостерег, что передовая линия украинских вооруженных сил может рухнуть, если доступ к этой системе будет ограничен.
Кроме того, предприниматель выразил недовольство текущей ситуацией, заявив, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации». Маск выразил уверенность в неизбежности поражения Украины в этой ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское Управление общих служб заключило контракт с компанией Starlink Илона Маска, несмотря на обещание сокращения федеральных расходов. Маск пообещал Зеленскому сокрушительное поражение на следующих выборах. Занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину.