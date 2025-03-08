Занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину

Time сообщила о выезде западных специалистов из Киева после отключения спутников США

Tекст: Мария Иванова

Западные специалисты, занимавшиеся приемом и обработкой спутниковых данных для Киева, покинули Украину, передает Time со ссылкой на неназванный источник. Это произошло на фоне сообщений о приостановке доступа властей Украины к спутниковым данным США.

Американская компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, а также Национальное агентство геопространственной разведки США временно заблокировало доступ к данным, которые собирает американское правительство. Причиной стало решение президента США Дональда Трампа прекратить передачу разведданных и вооружений украинскому режиму, передает ТАСС.

Газета Time сообщает, что группа западных специалистов, работавших в военном штабе Киева, покинула страну. Источник издания не уточнил, из каких стран прибыли специалисты, но отметил, что теперь «никого не осталось».

Европейские разведывательные агентства выражают готовность компенсировать отсутствие американских данных, однако украинские военные сомневаются в быстрой реализации этих планов.

Ранее газета Financial Times сообщала о прекращении предоставления США разведывательных данных Украине, а Sky News уточнял, что это решение касается всех данных, а не отдельных категорий. Daily Mail также сообщала о запрете США делиться с Великобританией разведывательной информацией для Киева. В Пентагоне отказались комментировать эти сообщения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина не сможет быстро заменить систему спутниковой связи Starlink, если США примут решение об ее отключении, из-за длительного процесса подготовки к развертыванию аналогичных технологий. Для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам, что приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов. Прекращение передачи американских разведданных Киеву может привести к серьезным последствиям, особенно в области противоракетной обороны, заявил швейцарский эксперт в области военной стратегии Ральф Боссхард.