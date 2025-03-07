Компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

Maxar Technologies прекратила предоставление спутниковых снимков Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, пишет РИА «Новости».

Издание «Украинский милитарный портал» сообщает, что пользователи получили официальное обоснование – «по административному запросу». Однако фактически это произошло из-за запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. Отключение затронуло как правительственные структуры, так и частных пользователей.

В качестве примера украинское издание привело сообщение от сообщества «Киберборошно», заявившего об утрате доступа к спутниковой разведке. По утверждению «Украинского милитарного портала», Maxar Technologies является основным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей, как государственных, так и частных. Запрет на предоставление данных стал для них серьезным ограничением, так как спутниковая информация использовалась в различных аналитических и разведывательных целях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.