Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
Компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам
Maxar Technologies прекратила предоставление спутниковых снимков Украине
Американская компания Maxar Technologies приостановила доступ Украины к своим спутниковым снимкам, что связано с запретом правительства США на предоставление разведывательных данных.
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, пишет РИА «Новости».
Издание «Украинский милитарный портал» сообщает, что пользователи получили официальное обоснование – «по административному запросу». Однако фактически это произошло из-за запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. Отключение затронуло как правительственные структуры, так и частных пользователей.
В качестве примера украинское издание привело сообщение от сообщества «Киберборошно», заявившего об утрате доступа к спутниковой разведке. По утверждению «Украинского милитарного портала», Maxar Technologies является основным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей, как государственных, так и частных. Запрет на предоставление данных стал для них серьезным ограничением, так как спутниковая информация использовалась в различных аналитических и разведывательных целях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.