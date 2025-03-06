Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.4 комментария
СМИ: Британские Storm Shadow стали бесполезны для Киева без разведданных США
Daily Mail: Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ из-за отсутствия разведданных США
Передача разведданных США для Украины прекратилась, что сделало британские ракеты Storm Shadow бесполезными для Вооруженных сил Украины, нуждающихся в этих данных для наведения, сообщили СМИ.
Как пишет Daily Mail, из-за прекращения передачи разведывательных данных Вашингтоном, ракеты Storm Shadow британского производства стали бесполезны для использования Вооруженными силами Украины. Издание отмечает, что это решение США может иметь серьезные последствия, так как для эффективного наведения ракет Storm Shadow, которые в комплекте с французским оснащением известны как Scalp, крайне необходимы предоставляемые Соединенными Штатами данные, передает РИА «Новости».
По данным СМИ, у Британии изначально было около 900 ракет Storm Shadow, стоимость каждой из которых составляет приблизительно 2 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,58 млн долларов. Использование этих ракет без соответствующих разведывательных данных затруднено, что делает их практически бесполезными для украинской стороны.
Ранее Британия подтвердила, что не собирается сокращать объемы обмена разведывательной информацией с США, несмотря на слухи о возможных изменениях в сотрудничестве с Вашингтоном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении сотен человек из Центральной Азии в США, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет.