Британия подтвердила дальнейшее тесное сотрудничество в разведке с США

Tекст: Денис Тельманов

Великобритания не планирует уменьшать объем обмена разведывательной информацией с Соединенными Штатами, сообщает NBC.

«США – ключевой союзник Великобритании, мы продолжим тесное взаимодействие по вопросам обороны, разведки и безопасности», – заявил представитель британского правительства. Таким образом, Лондон не присоединится к возможным планам других союзников США по сокращению обмена разведданными.

Кроме того, представитель канадской службы разведки отметил, что Оттава также рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Вашингтоном в области обмена разведывательной информацией. Это заявление укрепляет уверенность в том, что ключевые союзники США остаются предаными совместным усилиям по обеспечению безопасности и стабильности в мире.

Ранее в международных СМИ распространялись сообщения о том, что некоторые страны, союзники США, рассматривают возможность уменьшения объема разведывательной информации, которой они делятся с Америкой. Тем не менее, Британия и Канада подтвердили свои намерения продолжать активное сотрудничество в этой области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении сотен человек из Центральной Азии в США, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет.

Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, пишет Politico.