Швеция захотела закупить дальнобойные крылатые ракеты для ударов по России

Вооруженные силы Швеции рассматривают возможность закупки новых крылатых ракет, способных поражать цели в глубине России на дальности до 2 тыс. км, сообщает телеканал SVT.
По данныи телеканала SVT, Вооруженные силы Швеции планируют закупить крылатые ракеты с дальностью до 2 тыс. км, которые способны поражать цели на территории России, передает ТАСС.
Такая инициатива отражена в докладе руководства армии страны и связана с выполнением новых задач в рамках вступления Швеции в НАТО.
Начальник Генштаба Карл-Юхан Эдстрем подчеркнул, что в случае «нападения России на НАТО», эти ракеты позволят наносить удары по командным пунктам, датчикам и важнейшей инфраструктуре. В документе уточняется, что широкая дальность поражения станет одним из важнейших компонентов оборонной стратегии королевства.
Помимо ракет, доклад отмечает необходимость замены устаревающих минных тральщиков из-за «роста угроз» торговому флоту.
Шведский Генштаб называет приоритетом контроль над Балтийским морем, усиление противовоздушной и противоракетной обороны, развитие киберзащиты, беспилотных систем, обеспечения логистики и защиты подразделений, чтобы отвечать современным вызовам для сил альянса.
Власти Швеции заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.
Ранее сообщалось, что Эстония намерена закупить у Южной Кореи ракетные системы, которые могут осложнить обстановку на российском Северо-Западе.
Президент России Владимир Путин пообещал ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.