Приставы открыли исполнительное производство по выселению Долиной

Судебные приставы запустили процедуру выселения Долиной из квартиры

Tекст: Мария Иванова

Судебные приставы начали исполнительное производство по делу о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы, сообщила адвокат артистки Мария Пухова. Она подчеркнула, что инициатива исходит от адвоката Полины Лурье, передает ТАСС.

Пухова заявила: «Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства. Мы готовы добровольно передать квартиру Лурье еще с 5 января этого года».

По словам защитницы Долиной, обращение Лурье к приставам она расценивает как попытку привлечь к себе внимание. Адвокат также заверила, что их сторона не препятствует передаче квартиры и готова выполнить все необходимые формальности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина с семьей отправилась на отдых в роскошный отель в Абу-Даби.

Покупательница квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что сторона Долиной допустила серьезные нарушения процедуры передачи квартиры. Сторона Лурье рассматривала возможность обращения к судебным приставам для принудительного выселения Долиной из квартиры.