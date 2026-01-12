Долина с семьей отправилась на отдых в роскошный отель Абу-Даби

Tекст: Елизавета Шишкова

Певица Лариса Долина отправилась на отдых в Абу-Даби с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей, передает Царьград со ссылкой на Telegram-канал Mash. Семья выбрала для отпуска отель Rixos Premium Saadiyat Island, где стандартный номер стоит от 80 тыс. рублей, а вилла может обойтись до миллиона рублей за ночь.

В распоряжении отдыхающих – бассейны, СПА, тренажерный зал, теннисные корты и вечеринки с диджеями. В меню преобладают итальянские и японские блюда, а сама Долина активно делится снимками из отеля в соцсетях.

Пока звезда наслаждается отдыхом, покупательница ее столичной квартиры Полина Лурье ожидает передачи ключей. Сдача квартиры в Хамовниках снова перенесена на неопределенный срок, и сроки возвращения певицы в Россию неизвестны. Адвокат Сергей Жорин предупредил Долину о возможных уголовных последствиях из-за затягивания с передачей недвижимости.

Следующее выступление Ларисы Долиной в России намечено на 27 января, а стоимость билетов начинается от 9,5 тыс. рублей, пишет Комсомольская правда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что сторона Долиной допустила серьезные нарушения процедуры передачи квартиры. Сторона Лурье рассматривает возможность обращения к судебным приставам для принудительного выселения Долиной из квартиры.