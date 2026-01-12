Российские войска поразили украинские военные аэродромы

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, предприятию по производству и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 52 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 458 беспилотников, 645 ЗРК, 27 074 танка и других бронемашин, 1640 боевых машин РСЗО, 32 517 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 537 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по Украине. В частности, в пятницу Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина.

Ранее ВС России поразили работающие в интересах ВСУ порты.