Российские войска поразили украинские военные аэродромы
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение украинским военным аэродромам.
Кроме того, удары наносились по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, предприятию по производству и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 52 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 458 беспилотников, 645 ЗРК, 27 074 танка и других бронемашин, 1640 боевых машин РСЗО, 32 517 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 537 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по Украине. В частности, в пятницу Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина.
Ранее ВС России поразили работающие в интересах ВСУ порты.