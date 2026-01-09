Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по Украине
С 3 по 9 января ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам на Украине, сообщили в Минобороны.
В результате были поражены предприятия военной промышленности (ВПК), объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, горючего, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того удары наносились по цехам производства и места хранения БПЛА дальнего действия, центрам подготовки операторов дронов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены три боевые машины РСЗО, в том числе чешской Vampire, а также четыре ЗРК, включая немецкий IRIS-T, перечислили в оборонном ведомстве.
Средствами ПВО сбиты 21 управляемая авиабомба, 14 снарядов американской РСЗО HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1327 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 206 беспилотников, 645 ЗРК, 27 020 танков и других бронемашин, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 463 орудия полевой артиллерии и миномета, 51 287 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
В пятницу Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина.
Политолог Иван Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником».
Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине показал, как следует действовать против «опасных психов», сравнив его с применением галоперидола.