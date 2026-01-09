Tекст: Елизавета Шишкова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» по территории Украины с уколом галоперидола в своем Telegram-канале. Политик отметил, что этот пример наглядно показывает, как необходимо действовать против «опасных психов».

Медведев заявил: «И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичными лицами. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

В Киеве отключили электричество и остановили движение электротранспорта на левом берегу. Коммунальная служба сообщила о прекращении подачи воды после серии взрывов.

В селе Рудно Львовской области после ночного применения ракетного комплекса «Орешник» система безопасности отключила газоснабжение для 376 абонентов.