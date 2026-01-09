В Киеве отключили свет и остановили электротранспорт на левом берегу

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти Киева сообщили о частичном отключении электричества на левом берегу столицы, передает РИА «Новости». В результате энергосбоя нарушена работа красной линии метрополитена: поезда ходят только между станциями «Академгородок» и «Арсенальная», а участок между станциями «Днепр» и «Лесная» полностью остановлен из-за отсутствия электропитания. Интервалы движения поездов увеличились до пяти минут.

Вместо электротранспорта организовано движение дублирующих автобусных маршрутов, чтобы обеспечить транспортное сообщение на левом берегу города. Как отмечает ТАСС, экстренные отключения света введены в трех районах Киева по распоряжению компании «Укрэнерго», при этом привычные графики не действуют.

Энергетическая компания ДТЭК подчеркнула, что отключения носят внеплановый характер и связаны с повреждением критической инфраструктуры. На правом берегу Киева продолжают действовать графики плановых отключений. Ранее в городе уже фиксировались перебои с подачей воды и электроэнергии, а также сообщения о воздушной тревоге и взрывах.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил о сложностях с обеспечением водой и светом в условиях массовых атак на объекты энергетики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах и воздушной тревоге в городе.

В селе Рудно Львовской области после ночного удара ракетным комплексом «Орешник» была активирована система безопасности, временно отключившая газоснабжение для 376 абонентов.

Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины с применением высокоточного оружия и комплекса «Орешник» после атаки на резиденцию президента России.