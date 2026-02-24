Полянский: Запад пытается затянуть на дно весь мир войной с Россией

Tекст: Вера Басилая

Ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир, готовясь к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА «Новости».

По его словам, правительства этих государств, исходя из своих «русофобских расчетов», готовятся к неизбежному конфликту с Россией и стремятся втянуть в это противостояние весь остальной мир.

Полянский подчеркнул, что Украина, как выразился бывший президент Польши Анджей Дуда, может «утащить на дно» всех, кто ее поддерживает. Дипломат отметил, что западные страны мешают усилиям России и США, которые предпринимаются для установления долгосрочного мира на Украине, и делают всё возможное, чтобы этого не допустить.

Он также добавил, что современные европейские политики и лидеры ЕС и НАТО намеренно игнорируют уроки истории, отказываясь от здравого смысла и подвергая европейские народы риску повторения ошибок прошлого. По мнению постпреда, подобная тактика может привести к серьезным последствиям для Европы.

Также Полянский заявил, что Европа, стремясь ослабить и изолировать Россию, сама теряет позиции на мировой арене.

«Сколько бы вы ни строили планов по ослаблению России, сколько бы ни пытались изолировать нашу страну и отказать ей в праве на равную и неделимую безопасность, ничего у вас не выйдет. Как не вышло у ваших предшественников, таких как Наполеон или Гитлер», – подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что европейские страны с подобной политикой оказываются на обочине мировой дипломатии и прогресса, и, по его мнению, именно к этому они и стремятся.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил в Киеве, что России не следует позволять добиться каких-либо успехов на переговорах по Украине.

Президент России Владимир Путин отметил, что противники страны «ищут любой способ» нанести России стратегическое поражение. Российский лидер подчеркнул, что оппоненты «сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют».