    Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    @ Ибрагим Кумыков/ТРК Таврия/ТАСС

    23 февраля 2026, 09:20 Мнение

    Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    Есть праздники, смысл и содержание которых неизменны вне зависимости от года и даже эпохи. Например, Новый год. Или День Победы: провалились очень настойчивые многолетние попытки определенных сил подменить содержание 9 мая – от празднования Великой Победы до превращения его в день скорби и даже покаяния.

    А есть праздники другие: они остаются с нами из поколения в поколение, но их суть меняется в зависимости от внешнего фона и актуального контекста. Пожалуй, 23 февраля может считаться рекордсменом в этом смысле. За сотню с небольшим лет своего существования этот день неоднократно менял не только официальное название, но и суть.

    Изначально это был день армии, победившей в Гражданской войне. Однако революционное содержание довольно быстро отошло на задний план, а на первый вышла суть любых национальных вооруженных сил – защита Родины. Тем более, что очень скоро стране был брошен смертельный вызов, а ее армия – тогда еще Красная – победила в самой страшной войне в истории человечества. А 23 февраля стало профессиональным праздником армии-победительницы и ее солдат, своим ратным подвигом добывшим эту победу.

    Следом пришли десятилетия мира. Страна по-прежнему продолжала воевать, но это уже были локальные и зачастую не афишировавшиеся конфликты. Тем не менее практически все мужское население страны так или иначе проходило службу в армии, и 23 февраля стало их днем – днем мужского, пусть не боевого, но воинского братства.

    Советский Союз распался, настали новые времена, и праздник 23 февраля в очередной раз – третий за свою не очень длинную историю – сменил название, став Днем защитника Отечества, а в 2002 году впервые приобрел статус выходного. В последующие десятилетия 23 февраля переживало странноватую и даже парадоксальную трансформацию. С одной стороны, страна изо всех сил боролась за выживание и возрождение, и ее солдаты делали все возможное для этого, зачастую платя огромную цену. Войны, контртеррористические и просто военные операции в разных частях света стали привычным фоном в нашей жизни. Но одновременно все меньше и меньше мужчин имели отношение к этой части жизни страны – не только участию в боевых действиях, но и просто к службе в армии. Постепенно 23 февраля превратилось просто в мужской праздник – по аналогии с женским 8 марта. В нем подразумевался просто некий аванс для большинства представителей сильного пола – мол, все они потенциально защитники Отечества.

    И вот 23 февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле. И его главные герои находятся прямо сейчас на фронте. Именно их жизнь с запредельными нагрузками, каждодневным риском и самопожертвованием задает тот эталон, по которому мы – живущие и работающие с тылу – теперь ровняем собственные жизни – вне зависимости от гендерной принадлежности. 

    Мы вспомнили про, возможно, наш главный национальный бренд, который во всем мире знают под названием «русский солдат». Как говорил генерал Маргелов, «Неважно, какой оттенок нашей кожи или разрез глаз – для врагов мы все русские!». Прямо сейчас русская армия на поле боя решает для своей страны самую важную задачу, определяя будущее России на многие десятилетия вперед – и нет ни малейших сомнений, что это задача будет решена.

    В праздники положено поздравлять тех, кто является его частью. Но сегодня, 23 февраля, в первую очередь, хочется сказать «спасибо» тем, кто своим тяжелым и смертельно опасным ратным трудом, своим подвигом на поле боя делает возможным, чтобы мы продолжали праздновать этот день – День защитника Отечества. Спасибо и низкий поклон вам! 

