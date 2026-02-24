Tекст: Ольга Иванова

Москва приняла решение о начале спецоперации на Украине из-за систематических нарушений Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, «руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений Договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции».

Захарова напомнила, что еще в 2004 году Киев подписал меморандум с НАТО, разрешивший временное размещение подразделений альянса на территории Украины и предоставление им различной поддержки. В 2005 году в военную доктрину Украины были внесены изменения, определившие членство в НАТО как стратегическую цель, а в 2008 году страна подала заявку на участие в «Плане действий по членству в НАТО».

В 2019 году, по словам представителя МИД, на конституционном уровне был закреплен стратегический курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз. Это решение, отмечает Захарова, нарушает положения статьи 6 Договора о дружбе между Россией и Украиной.

Захарова также подчеркнула, что официальный отказ Украины от внеблокового статуса стал нарушением не только Договора о дружбе, но и Будапештского меморандума 1994 года. По мнению МИД, Украина таким образом отказалась от одной из ключевых основ своего международного признания в 1990-х годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила, что решение о начале спецоперации было принято на фоне усиления нацистской идеологии в Киеве и репрессий против русскоязычных.

Мария Захарова также подчеркнула, что заявления Владимира Зеленского о намерении обладать ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.