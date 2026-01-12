Tекст: Елизавета Шишкова

О тяжелых боях вблизи сел Гришино и Удачное на западных подступах к Красноармейску сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».

По его словам, в этих направлениях фиксируются серьезные боестолкновения российских военнослужащих с подразделениями ВСУ.

«Если брать красноармейское направление, то здесь мы фиксировали дозачистку в Димитрове. Также мы видим в направлении Гришина достаточно серьезное боестолкновение, и в направлении Удачного», – заявил Пушилин.

Кроме того, Пушилин сообщил об улучшении позиций российских сил в направлении Святогорска и в районе Дробышева. Он добавил, что схожая ситуация складывается в окрестностях Красного Лимана и Северска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения и группы закрепления вошли в Константиновку в ДНР с южного направления и ведут бои внутри населенного пункта.

Группа бойцов 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье в Запорожской области при попытке установить украинский флаг.

В Донецкой Народной Республике начались бои за Белицкое, а вооруженные силы России продвинулись на нескольких направлениях, включая Гришино и железнодорожную станцию.