Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.0 комментариев
Пушилин сообщил о боях у Гришина и Удачного под Красноармейском
К западу от Красноармейска ведутся интенсивные боестолкновения в районах сел Гришино и Удачное, а на направлении Святогорска зафиксировано продвижение позиций российских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
О тяжелых боях вблизи сел Гришино и Удачное на западных подступах к Красноармейску сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».
По его словам, в этих направлениях фиксируются серьезные боестолкновения российских военнослужащих с подразделениями ВСУ.
«Если брать красноармейское направление, то здесь мы фиксировали дозачистку в Димитрове. Также мы видим в направлении Гришина достаточно серьезное боестолкновение, и в направлении Удачного», – заявил Пушилин.
Кроме того, Пушилин сообщил об улучшении позиций российских сил в направлении Святогорска и в районе Дробышева. Он добавил, что схожая ситуация складывается в окрестностях Красного Лимана и Северска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения и группы закрепления вошли в Константиновку в ДНР с южного направления и ведут бои внутри населенного пункта.
Группа бойцов 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье в Запорожской области при попытке установить украинский флаг.
В Донецкой Народной Республике начались бои за Белицкое, а вооруженные силы России продвинулись на нескольких направлениях, включая Гришино и железнодорожную станцию.