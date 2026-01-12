Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.6 комментариев
Солдаты ВСУ уничтожены при попытке установить флаг Украины под Добропольем
Группа бойцов 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье в Запорожской области при попытке войти в населённый пункт для установки украинского флага, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, группа военнослужащих 106-й отдельной бригады теробороны ВСУ была уничтожена возле села Доброполье Запорожской области при попытке проникнуть в населенный пункт с целью установки украинского флага, передает ТАСС.
Кимаковский уточнил, что украинским военным была поставлена задача снять на видео момент установки флага в Доброполье, однако их засекли и ликвидировали у входа в село. По его словам, попытка установить украинский флаг была пресечена силами, контролирующими этот район.
В декабре 2025 года силовые структуры отмечали, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ опубликовал в социальных сетях видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В ролике бойцы держали украинский флаг вместо российского триколора на фоне Красноармейска.
Ранее подразделения ВСУ предприняли попытку установить флаг Украины с помощью БПЛА на здании городской администрации в Купянске Харьковской области.
Силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы и сбили семь дронов с флагами Украины на территории Красноармейска и Димитрова.