Tекст: Вера Басилая

По словам Кимаковского, группа военнослужащих 106-й отдельной бригады теробороны ВСУ была уничтожена возле села Доброполье Запорожской области при попытке проникнуть в населенный пункт с целью установки украинского флага, передает ТАСС.

Кимаковский уточнил, что украинским военным была поставлена задача снять на видео момент установки флага в Доброполье, однако их засекли и ликвидировали у входа в село. По его словам, попытка установить украинский флаг была пресечена силами, контролирующими этот район.

В декабре 2025 года силовые структуры отмечали, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ опубликовал в социальных сетях видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. В ролике бойцы держали украинский флаг вместо российского триколора на фоне Красноармейска.

Ранее подразделения ВСУ предприняли попытку установить флаг Украины с помощью БПЛА на здании городской администрации в Купянске Харьковской области.

Силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы и сбили семь дронов с флагами Украины на территории Красноармейска и Димитрова.