Следы амурского тигра впервые найдены в Аяно-Майском районе Хабаровского края

Tекст: Денис Тельманов

Следы амурского тигра впервые были зафиксированы в Джунгджурском заповеднике, передает РИА «Новости». Ранее в Аяно-Майском районе присутствие этого редкого хищника не отмечалось, так как снежный покров, горная экосистема и ландшафт считались неблагоприятными для тигра.

В заповеднике считают, что сенсационная находка может быть связана с изменениями экосистемы, вызванными климатическими и антропогенными факторами, и требует усиленного мониторинга маршрутов миграции тигра.

В центре «Амурский тигр» уточнили, что обнаруженные одиночные следы свидетельствуют о единичном заходе животного на новую территорию.

По словам генерального директора центра Сергея Арамилева, такие случаи часто становятся первым этапом освоения новых ареалов: «Любая территория становится ареалом вида, когда на ней отмечаются следы животных разного пола, когда они начинают размножаться и приносить потомство. Одиночные следы того или иного подвида, в данном случае амурского тигра – это свидетельство единичного захода. И это нормально для популяции – «отправлять» пионеров на исследование новых территорий».

Амурский тигр остается одним из самых редких хищников планеты и включен в международную Красную книгу. В России он обитает на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, в дикой природе России насчитывается около 750 особей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина, погибший после нападения амурского тигра в Приморском крае, работал на флоте и находился дома в гостях. Приморские полицейские начали патрулировать леса в районе трагедии. В Хабаровском крае был найден истощенный тигренок-сирота на обочине автодороги.

