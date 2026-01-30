Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
Минюст внес в реестр иноагентов Шенкмана и Гольдфарба
Российский Минюст добавил Яна Шенкмана и Александра Гольдфарба в перечень иностранных агентов, указав на их участие в распространении иноагентских материалов.
Министерство юстиции России включило писателя Яна Шенкмана и микробиолога Александра Гольдфарба в реестр иностранных агентов, передает ТАСС.
В официальном сообщении отмечается, что Гольдфарб принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
В отношении Шенкмана указано, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике государственных органов России.
В тексте сообщения говорится: «А. Д. Гольдфарб принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. <…> Я. С. Шенкман распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».
Кроме двух персоналий, в реестр иноагентов были также внесены проекты MISRA, «Дозор в Волгограде» и медиапроект «Новая вкладка».
Как писала газета ВЗГЛЯД, журналиста Андрея Солдатова (иноагент) заочно поместили под стражу по делу о нарушении закона об иноагентах.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент в ближайшее время начнет обсуждение проекта закона, усиливающего контроль за деятельностью иностранных агентов.
Прокуратура Москвы утвердила обвинение политологу Екатерине Шульман за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.