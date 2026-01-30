Минюст внес в реестр иноагентов Шенкмана и Гольдфарба

Tекст: Денис Тельманов

Министерство юстиции России включило писателя Яна Шенкмана и микробиолога Александра Гольдфарба в реестр иностранных агентов, передает ТАСС.

В официальном сообщении отмечается, что Гольдфарб принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

В отношении Шенкмана указано, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике государственных органов России.

В тексте сообщения говорится: «А. Д. Гольдфарб принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. <…> Я. С. Шенкман распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Кроме двух персоналий, в реестр иноагентов были также внесены проекты MISRA, «Дозор в Волгограде» и медиапроект «Новая вкладка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналиста Андрея Солдатова (иноагент) заочно поместили под стражу по делу о нарушении закона об иноагентах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент в ближайшее время начнет обсуждение проекта закона, усиливающего контроль за деятельностью иностранных агентов.

Прокуратура Москвы утвердила обвинение политологу Екатерине Шульман за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.