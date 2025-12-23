Эксперт объяснил падение спроса на пиво в России

Эксперт Небольсин объяснил падение спроса на пиво в России

Tекст: Валерия Городецкая

Небольсин связывает падение с подорожанием напитка из-за повышения акцизов, роста производственных и логистических расходов, а также удорожания упаковки, передает Ura.ru. Россияне стали покупать меньше пива, а ситуация осложняется тем, что на рынке усиливается конкуренция со стороны европейских производителей, которым помогает дешевый евро.

В этом году цены на пиво выросли на фоне увеличения акцизов примерно на 3-4 рубля в год, хотя раньше они повышались по одному рублю. В следующие годы ситуация может усугубиться: в 2026 году планируется внедрение базовой ставки НДС в 22%, а порог упрощенной системы налогообложения для поставщиков снизится с 60 до 20 млн рублей, что вынудит их поднимать стоимость продукции. Небольсин убежден, что падение спроса продолжится: уже сейчас продажи просели на 17%, при том что официальные объемы производства пока снижаются не так быстро – всего на 0,5%, но статистика искажена системой маркировки «Честный знак».

Эксперт добавил, что в 2023–2024 годах рост потребления пива был связан с аномальной жарой и переводом ряда слабоалкогольных напитков в категорию пива или сидра, что дало прирост в сотни миллионов литров. Однако как только регуляторы наведут порядок с маркировкой и акцизами, эти объемы могут резко упасть. Он также раскритиковал миф об «обелении» рынка благодаря маркировке, отмечая, что данные «Честного знака» и ЕГАИС значительно расходятся.

Число производителей пива в России снижается: условия работы становятся все жестче, а мерам поддержки отрасль практически не подвергалась. Многие пивовары либо закрывают бизнес, либо пытаются его продать. Импорт продукции также меняется: в октябре 2024 года поставки европейского пива упали из-за повышения пошлин, однако в ноябре–декабре ситуация развернулась обратно благодаря ослаблению евро и доллара, и объемы начинают расти, включая импорт из Мексики и Южной Америки.

Потребители традиционно отдают предпочтение нефильтрованному, непастеризованному пиву в стиле жигулевского, хотя европейские бренды по-прежнему воспринимаются как знак качества. Пиво из Азии востребовано в основном для расширения ассортимента, но массово не приживается. На рынке наблюдается бум крафтовых сортов с различными добавками и вкусами.

Безалкогольное пиво сохраняет низкую долю: продажи растут за счет эффекта низкой базы и интереса молодежи, но серьезного тренда пока нет. Настоящее безалкогольное пиво производят только крупные игроки с дорогим оборудованием; малыми производителями чаще выпускается лишь имитация продукта.

Среди предпочтений россиян уверенно лидирует классическое «живое» пиво, а также мартовское имбирное, бархатное и пшеничное виды. Крафтовое пиво бурно развивается, но определённые сорта, например, крепкое английское барливайн, могут пропасть с рынка при запрете продажи напитков крепче 12%.

Вновь обсуждается вопрос разрешения пива на стадионах – Небольсин считает запрет не вполне логичным. «Почему в театре можно купить коньяк или вино, а на стадионе нельзя пива попить?», – сказал эксперт. Он напомнил, что большинство стран практикует продажу пива на спортивных аренах, даже во время чемпионатов мира, и считает это частью болельщицкой культуры.

Ранее сообщалось, что поставки пива из ЕС в Россию сократились до десятилетнего минимума.