Рижский вокзал в Москве запланировали продать за 4 млрд рублей

Стартовая стоимость Рижского вокзала в Москве составила 4 млрд рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стартовая стоимость Рижского вокзала для предстоящих торгов составляет 4 млрд рублей. Об этом сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что подробная информация о торгах будет опубликована на сайте компании, а их старт запланирован ориентировочно на март; точные сроки также появятся на официальном ресурсе.

В составе лота – два здания площадью около 8 тыс. кв. метров: непосредственно сам Рижский вокзал и прилегающее строение, а также территория площадью 1,4 гектара. Вокзал был построен в 1901 году по проекту архитектора Бржозовского в неорусском стиле, здание украшено хрустальными люстрами и лепниной. Рижский вокзал признан объектом культурного наследия регионального значения.

Котковская подчеркнула: «Мы жаждем, чтобы действительно он сохранился и получил новую жизнь». Она отметила, что Рижский вокзал уже некоторое время не используется пассажирами, поскольку для них созданы новые объекты и условия.

В РЖД ранее отмечали, что после продажи здание сможет интегрироваться в современную городскую среду, изменить статус и стать привлекательной общественной зоной для москвичей и гостей столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 февраля правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве. Решение о продаже было одобрено советом директоров РЖД еще в ноябре 2024 года, тогда его собирались продать за 1 млрд рублей.

Ранее в Казани выставили на торги особняк XIX века, изъятый у покинувшего Россию режиссера Тимура Бекмамбетова.



