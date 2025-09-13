Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.4 комментария
Трое мужчин устроили драку с ножом в подмосковной электричке
В Подмосковье задержаны напавшие с ножом на контролеров мужчины
В подмосковной электричке Волоколамск-Серпухов произошел конфликт из-за отказа платить за проезд, переросший в драку с применением ножа.
Трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров пригородного поезда Волоколамск-Серпухов в Подмосковье, передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, конфликт начался после того, как мужчины отказались платить за билет. Перепалка быстро переросла в драку, в которую вмешались другие пассажиры, вставшие на защиту контролеров.
По словам представителей ведомства, молодые люди проявляли агрессию, нецензурно выражались, а один из них угрожал ножом. «Один из них размахивал ножом», – отметили в пресс-службе МВД.
Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Серпухов. Сотрудники транспортной полиции при поддержке Росгвардии оперативно задержали нарушителей.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в электричке сообщением Александров – Москва группа подростков распылила газовый баллончик и применила нож и молоток против троих пассажиров. В результате двое человек получили травмы, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее в Московской области охранники высадили хозяина той-терьера и его питомца из электрички после конфликта с пассажиром, а затем собаку нашли и вернули владельцу.