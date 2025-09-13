Трое мужчин устроили драку с ножом в подмосковной электричке

В Подмосковье задержаны напавшие с ножом на контролеров мужчины

Tекст: Денис Тельманов

Трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров пригородного поезда Волоколамск-Серпухов в Подмосковье, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, конфликт начался после того, как мужчины отказались платить за билет. Перепалка быстро переросла в драку, в которую вмешались другие пассажиры, вставшие на защиту контролеров.

По словам представителей ведомства, молодые люди проявляли агрессию, нецензурно выражались, а один из них угрожал ножом. «Один из них размахивал ножом», – отметили в пресс-службе МВД.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Серпухов. Сотрудники транспортной полиции при поддержке Росгвардии оперативно задержали нарушителей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

