В Северодвинске спустили на воду транспорт ледового класса «Академик Макеев»
В Центре судоремонта «Звездочка» прошла торжественная церемония вывода и спуска на воду новейшего морского транспорта вооружения усиленного ледового класса проекта 20181 «Академик Макеев», сообщили в Минобороны России.
Церемония спуска прошла в Северодвинске на предприятии «Звездочка», передает ТАСС. Судно получило название «Академик Макеев» и принадлежит к морским транспортам вооружения усиленного ледового класса проекта 20181.
В сообщении Министерства обороны отмечается, что транспорт разработан конструкторским бюро «Алмаз» по заказу военного ведомства. Судно предназначено для погрузки, выгрузки и транспортировки вооружений.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский».