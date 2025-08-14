В Северодвинске спустили на воду транспорт ледового класса «Академик Макеев»

Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американская противоракетная система «Золотой купол», о которой ранее объявил Дональд Трамп, будет включать четыре уровня защиты: один спутниковый и три наземных, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. В космосе разместят датчики и наведение для раннего предупреждения о запусках и отслеживания вражеских ракет, а также для координации противоракетной обороны. Три наземных уровня предполагают размещение ракет-перехватчиков, сеть радаров и, вероятно, использование лазерных технологий.

Проект предусматривает развертывание на основной территории США, в Аляске и на Гавайях одиннадцати батарей малого радиуса действия. Кроме того, планируется создание на Среднем Западе нового ракетного поля для перспективных перехватчиков, которые разрабатывает Lockheed Martin. Ожидается, что система будет полностью развернута к 2028 году.

Однако, как отмечает агентство, по ряду ключевых параметров – количеству пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных баз – сохраняется неопределенность. По словам Трампа, Соединённые Штаты готовы выделить на проект около 175 млрд долларов, а завершить его строительство планируется менее чем за три года.

