Путин дал разрешение на подъем флага на атомоходе «Князь Пожарский»

Tекст: Дарья Григоренко

Церемония состоялась в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Путин в своем вступительном слове выслушал доклады, после чего дал разрешение на подъем флага, произнеся: «Разрешаю!», передает ТАСС.

На церемонии также присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, помощник президента Алексей Дюмин, глава Морской коллегии Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Подводный крейсер «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Лодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Корабль спущен на воду в феврале 2024 года и стал 142-й атомной подлодкой, построенной на «Севмаше».

Ранее сообщалось, что на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» по проекту 11442М состоялся физический запуск ядерного реактора, что свидетельствует о готовности установки к работе на максимальной мощности.

В декабре прошлого года глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев заявил, что атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский», построенный на заводе Севмаш, планируют передать Военно-морскому флоту России в июне 2025 года.