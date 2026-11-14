В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Мэр Сенкевич сообщил о мощном взрыве в Николаеве
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о прогремевшем в городе взрыве во время действия сигнала об опасности с воздуха.
В украинском городе Николаеве произошел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
«Слышен взрыв в Николаеве», – сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области продолжает звучать сигнал предупреждения об опасности с воздуха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Кременчуге Полтавской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.
В городе Златополь Харьковской области также произошел взрыв.
В четверг в Николаеве зафиксировали взрывы.