В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Многоквартирный дом в Горловке получил повреждения при атаке БПЛА ВСУ
Мэр Приходько: Многоквартирный дом в Горловке поврежден при атаке БПЛА ВСУ
В Никитовском районе Горловки многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько.
В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден многоквартирный дом, сообщил мэр города Иван Приходько в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщил об атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Калининском районе города.
В четверг украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на остановку общественного транспорта в Горловке.
На прошлой неделе Приходько сообщил о ранении двух человек в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус.