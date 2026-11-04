По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
При атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке пострадали два человека
В Горловке два человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус, сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие прямого удара дрона ВФУ по пассажирскому автобусу в Центрально-Городском районе Горловки ранены два мирных жителя», – цитирует Приходько ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении двух пассажирских автобусов в результате атаки беспилотников со стороны ВСУ.
За два дня до этого он заявил о повреждении автобуса в Горловке в результате удара дрона.
В сентябре Приходько сообщал о 12 пострадавших мирных жителях при ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Никитовском районе города.