Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке выросло до 12 человек
В результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей, сообщил глава города Иван Приходько.
Глава Горловки Иван Приходько сообщил в Max, что число пострадавших при атаке на пассажирский автобус в Никитовском районе города увеличилось до 12 человек.
«По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА вфу возросло до 12», – подчеркнул руководитель администрации.
До этого поступали данные об 11 пострадавших гражданских, среди которых были мальчик и девочка 2016 года рождения. Накануне украинские военные также атаковали пассажирский транспорт в Калининском районе Горловки.
Ранее украинский беспилотник атаковал второй за день пассажирский автобус в Горловке.