    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    7 комментариев
    26 ноября 2025, 20:04 • Новости дня

    Сын Трампа заявил, что критики Уиткоффа хотят срыва мира на Украине

    Трамп-младший: Критики Уиткоффа хотят срыва мира на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил против атак на спецпосланника Стива Уиткоффа на фоне подготовки его визита в Москву.

    Сын президента США Дональд Трамп-младший обратился к противникам специального посланника Стива Уиткоффа, подчеркнув в социальной сети X, что «почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже!», - цитирует Трампа-младшего РИА «Новости».

    Трамп-младший считает, что большинство противников Уиткоффа не имеют практического опыта заключения успешных сделок. По мнению сына президента США, именно эти критики пытаются сорвать работу по мирным договорам, затягивая конфликт.

    Комментарий Дональда Трампа-младшего появился на фоне подготовки визита Стива Уиткоффа в Москву. Эта поездка рассматривается как часть усилий по достижению мирных договорённостей на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информации о точных датах встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пока нет.

    Напомним, президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах по вопросам урегулирования ситуации на Украине недопустима.

    Уиткофф, комментируя инцидент, допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

    26 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России

    Страны G7 передали Украине 30,9 млрд евро под доходы от активов России

    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть кредитной линии до 45 млрд евро направили Киеву за счет доходов от российских активов, при этом ЕС исключает разморозку активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Страны «Группы семи» уже передали Киеву 30,9 млрд евро из общей суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает ТАСС. Погашение этой кредитной линии продолжится вплоть до 2042 года.

    Как пояснил Домбровскис, по этой кредитной линии Украине уже поступило 30,9 млрд евро, включая 18,1 млрд евро от стран ЕС.

    Еврокомиссар заверил, что Еврокомиссия не рассматривает возможность разморозки российских активов или передачи их части под контроль США, поскольку эти средства уже вовлечены в кредитную схему. Подобный подход, по словам Домбровскиса, полностью определяет дальнейшую стратегию обращения с этими активами в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила на стороне инициативы по использованию российских активов для кредитования Украины.

    ЕС планировал предоставить Украине кредит на 140 млрд евро за счет российских активов, но столкнулся с жестким сопротивлением. Бельгия выразила обеспокоенность и ранее заблокировала этот шаг на саммите ЕС 23 октября.

    Однако в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, заявил в ответ министр юстиции Константин Чуйченко.


    Комментарии (25)
    26 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Рябков: Время зерновой сделки прошло

    Рябков сообщил об окончательном уходе перспектив зерновой сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Время зерновой сделки, вероятно, уже прошло, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Он отметил важность реальных и эффективных усилий в сфере продовольственной безопасности, добавив, что соглашения могли бы улучшить положение на рынках, передает ТАСС.

    Рябков акцентировал внимание на том, что Евросоюз позиционирует себя как гуманитарного игрока на международной арене, однако фактически саботировал реализацию договоренностей, способствовавших бы стабилизации ситуации.

    По словам дипломата, ЕС не выполнил часть соглашений, которые помогли бы выровнять положение на продовольственных рынках. Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о комментариях президента Турции Тайипа Эрдогана по поводу возможного обсуждения нового зернового коридора.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам.

    Комментарии (4)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 11:03 • Новости дня
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану
    @ IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Agencia Prensa-Independien/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская администрация говорит о прогрессе, однако украинская сторона указывает на серьезные разногласия по ключевым вопросам, включая судьбу Донбасса, сообщает CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на «несколько оставшихся разногласий», передает CNN.

    Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Женеве также выразил оптимизм, отметив, что оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми. Вашингтон утверждает, что Украина уже согласилась на мирное соглашение, и стороны якобы спорят лишь о деталях.

    Однако украинский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что разногласий остается гораздо больше, чем говорят американские чиновники. Собеседник подтвердил, что по большинству пунктов из опубликованного накануне 28-пунктного мирного плана консенсус достигнут. Тем не менее по трем ключевым вопросам, по его словам, сохраняются серьезные расхождения, которые могут поставить под угрозу саму возможность соглашения.

    Первый спорный вопрос касается территорий Донбасса, контроль над которыми Россия требует отдать под свою администрацию и сделать демилитаризованной зоной. Украинская сторона признает определенный прогресс в обсуждении, однако никаких окончательных формулировок или решений пока не принято.

    «Было бы неправильно говорить, что появилась версия, которую Украина готова принять», – заявил источник.

    Вторым препятствием является американское предложение ограничить численность вооруженных сил Украины 600 тыс. человек, что прописано в мирном плане. Как отмечает собеседник, обсуждается более высокая цифра, и Киев настаивает на дополнительных изменениях, прежде чем согласится ограничить свой военный потенциал.

    Третий принципиальный момент – требование США, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО. Представитель украинской стороны называет это требование неприемлемым, отмечая, что такой шаг стал бы «плохим прецедентом» и фактически предоставил бы России право вето по вопросам западной безопасности. Эти трех позиций касаются главных требований Москвы и считаются «красными линиями» для Киева, что делает поиск компромисса крайне сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о подготовке ЕС к возможному прекращению помощи США Киеву. New York Times заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров. Белый дом уточнил, что продолжает тесно работать с Украиной по мирному плану.

    Комментарии (17)
    26 ноября 2025, 13:32 • Новости дня
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике

    Политолог Минченко: В Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус

    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Этнические анклавы и диаспоры служат возможными проводниками недружественной политики по отношению к России. Негативные тенденции и способы противодействия им отражены в обновленной Стратегии национальной политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации.

    «Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Вместе с тем более 80% населения Российской Федерации – это русские. Таким образом, в новой Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что в документе обозначены цели, связанные с продвижением русского языка и русской культуры. «Я думаю, что это главное позитивное изменение в тексте – наравне с тем, что в нем упоминаются такие негативные тенденции, как формирование этнических анклавов и вопросы диаспор как возможных проводников недружественной политики по отношению к России», – уточнил собеседник.

    Принципиально важной является предусмотренная Стратегией задача по устранению последствий антироссийской пропаганды в исторических регионах России. «Главный рецепт – не пытаться воспроизводить практики Советского Союза. Национальная политика СССР, попытка создания прообразов национальных государств внутри большого объединения привела к его развалу. Поэтому чем меньше будет советского опыта в Донбассе и Новороссии и чем больше акцента на русской идентичности – тем лучше», – считает Минченко.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Комментарии (18)
    26 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Помощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США

    Ушаков: Утечки содержания телефонных переговоров никуда не годятся

    Помощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах с США по вопросу урегулирования ситуации на Украине «никуда не годится».

    Ушаков заявил о недопустимости утечек содержания телефонных переговоров представителей России и США по вопросу урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    Помощник президента выразил недоумение и отметил, что подобное поведение партнеров не соответствует принятым нормам.

    «Я не знаю, как вести переговоры с партнерами, которые допускают утечки. Там есть утечки относительно телефонных контактов. Это никуда не годится», – заявил Ушаков.

    Представитель Кремля отдельно отметил, что его собственные разговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом носили строго закрытый характер и не предназначались для разглашения.

    «Никто разглашать это не должен. Никто!» – заявил помощник президента России.

    Ушаков также заявил, что некоторые утечки носят фейковый характер.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикация деталей разговора с представителем США стала попыткой помешать двусторонним контактам.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал утечки телефонных разговоров с попытками сорвать мирное урегулирование на Украине.

    Комментарии (3)
    26 ноября 2025, 17:34 • Новости дня
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО

    Чернышенко: НАТО пытается заполучить ветеранов боевых действий для научных разработок

    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники специальной военной операции, обладающие инженерными компетенциями, способны сыграть заметную роль в развитии технологической науки и должны активно вовлекаться в работу над перспективными проектами, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    На пленарном заседании V Конгресса молодых ученых в Сириусе Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что специалисты с боевым опытом и технической подготовкой сегодня высоко ценятся за рубежом, передает ТАСС. По словам вице-премьера, «Во всем мире, в странах НАТО идет охота за "технарями", которые являются ветеранами боевых действий и которые могут привносить существенный вклад в становление технологической науки и давать главный предметный смысл научным разработкам».

    Чернышенко призвал отечественных разработчиков обратить внимание на таких людей и «привлекать их в технологические проекты». Он отметил, что для включения таких специалистов в научно-технологическую деятельность потребуется дополнительное обучение, чтобы адаптировать боевой опыт под задачи гражданской науки и промышленности.

    V Конгресс молодых ученых проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, организован Фондом Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президентском Совете по науке и образованию. Оператором программы выступает АНО «Национальные приоритеты».

    Комментарии (2)
    26 ноября 2025, 08:22 • Новости дня
    Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов
    Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22, многие из них были решены благоприятным образом, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в американском плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22, передает ТАСС.

    По его словам, изначальный вариант представлял собой «просто схему», концепцию, а не полноценный план.

    Он подчеркнул, что многие из пунктов были решены и, по его словам, «на самом деле решены очень благоприятным образом». Эта оценка прозвучала на фоне критики республиканцев, которые ранее сочли первоначальный вариант плана «слишком благоприятным» для России.

    О предложении Вашингтоном мирной программы стало известно на прошлой неделе. Тогда отмечалось, что план из 28 пунктов вызвал недовольство европейских партнеров Киева. Их обеспокоила возможность уступок и подход США к вопросам безопасности и урегулирования конфликта.

    Ранее Трамп заявил, что Киев не сможет удержать под своим контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска.

    Трамп сказал, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    В свою очередь глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил невозможность принять план США из 28 пунктов из-за быстрой смены обстоятельств.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отказ Киева от переговоров способствует достижению целей спецоперации на Украине военным путем.

    Комментарии (16)
    26 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи

    Политолог Шеслер: Образование излечит Донбасс и Новороссию от украинской лжи

    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Донбассе и Новороссии пока еще заметны следы антироссийской пропаганды Украины. Для ее устранения российским властям придется делать упор на образовательных проектах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала утвержденную Владимиром Путиным Стратегию государственной национальной политики.

    «На протяжении всего последнего десятилетия простым украинцам насаждалась идеология национализма. Она проникла во все сферы общества – от СМИ до системы образования и научной деятельности. Эта культура считалась главенствующей, а любое противодействие оной приравнивалось практически к преступлению против государства», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    Причем коснулись эти процессы, в том числе Донбасса и Новороссии, которые в 2022 году вернулись в состав Российской Федерации. «Если мы возьмем Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году, то, во-первых, жителей полуострова не так сильно задел националистический угар, а во-вторых, он уже во многом нейтрализован российской действительностью. Что касается Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, а также других населенных пунктов, то там от влияния киевских властей серьезно пострадали головы как взрослых, так и детей», – детализировала собеседница.

    Другими словами, воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией, с одной стороны, дало большой позитивный патриотический импульс, но с другой – в регионах еще заметны последствия агрессивной антироссийской пропаганды. «Излечение» субъектов – комплексная и непростая задача, подчеркнула политолог. «Чтобы устранить все негативные последствия, придется делать упор на образовании», – считает Шеслер.

    «На мой взгляд, в школах и вузах нужно вводить дополнительные курсы, посвященные разоблачению тотальной лжи Украины. В них, возможно, стоит представить идеи, например, академика Петра Толочко, историка Олеся Бузины, а также некоторых других мыслителей, которые разоблачали преступное содержание бандеровской идеологии», – рассуждает спикер.

    Она напомнила, что с этой целью уже создаются научно-исследовательские центры, один из них – в Мелитополе. При этом работа в зависимости от возрастной категории людей будет отличаться, продолжила эксперт. «В этом случае нужно обращаться к нашему общему историческому прошлому, к нашим победам во время Великой Отечественной войны, к нашей общей культуре. Важно составлять специальные культурные программы, которые будут продвигать соответствующие идеи», – заключила Шеслер.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Комментарии (8)
    26 ноября 2025, 16:05 • Новости дня
    Суд разрешил допросить актеров Ярмольника, Цыганова и Снигирь по делу Тарасовой
    Суд разрешил допросить актеров Ярмольника, Цыганова и Снигирь по делу Тарасовой
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд по делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой принял решение удовлетворить ходатайство защиты о вызове в качестве свидетелей актеров Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлии Снигирь.

    В своем обращении адвокаты просили суд допросить указанных артистов для дачи характеристики личности обвиняемой, передает ТАСС.

    «Мы просим допросить в качестве свидетелей Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь по характеристике личности Аглаи Тарасовой», – заявила представитель защиты в ходе заседания.

    Рассмотрев ходатайство, судья вынес решение о его удовлетворении.

    В сентябре актрисе Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

    Комментарии (6)
    26 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»

    Член СПЧ Кирилл Кабанов: Русская культура и язык получили новый статус в Стратегии нацполитики

    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Укрепление объединяющей роли государствообразующего русского народа будет способствовать сохранению и поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России до 2036 года.

    «Стратегия национальной политики придает новый статус русскому народу, нашему языку и культуре в рамках госполитики, принципиально повышая их значимость. Это осевой для России тренд на их укрепление и продвижение», – рассказал Кирилл Кабанов, член президиума Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Зафиксированная в Стратегии объединяющая роль государствообразующего русского народа, сохранение и развитие его культуры, приведет к поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны. Это поможет гармонизации межнациональных отношений и усилению других народов», – указал он.

    «Важно, что государство берет на себя обязательства не просто сохранять, но и активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности. Это кардинально меняет сложившуюся за последние 30 лет практику влияния на нашу нацполитику западных клише и лекал вроде нежелательных в России западных НКО», – заметил собеседник.

    «Отдельно отмечу пункт, согласно которому не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должны быть посвящены русской культуре. Фактически государство начинает борьбу с чуждыми для нас «праздниками плова». Они не должны превалировать над такими фестивалями, как, например, «Щи да каша – пища наша», проводимыми в Калуге», – пояснил спикер.

    «Для приезжих у нас проводятся дни национальной культуры при соответствующих посольствах. Те же, кто постоянно живет в России, должны, не теряя идентичности, перенимать культуру российских коренных народов. Около 70% россиян идентифицируют себя как русские. Так что защита нашего культурного наследия имеет вполне измеримые критерии», – подчеркнул эксперт.

    «Приведу одну аналогию. Известно, что башкирская конница в составе девяти полков участвовала во взятии Парижа в 1814 году и победоносно вступала во французскую столицу. Это, безусловно, предмет для гордости их потомков. Но все они были не отдельной силой, а частью российской армии, без которой победы не было бы», – заметил спикер.

    «Также важно, что Стратегия официально называет русофобию угрозой национальной безопасности России. Само по себе явление направлено против русского народа, культуры и языка, объединяющих страну, а значит – против самой нашей государственности. Поэтому борьба с ней будет вестись на внутреннем и внешнем треках», – детализировал он.

    «Русофобию используют внешние силы в качестве орудия своих агентов, пытающихся бить по единству России. Таким образом, Стратегией наше государство посылает всем однозначный сигнал о недопустимости того, чтобы местные националисты и сепаратисты разжигали конфликты с государствообразующим народом», – добавил Кабанов.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Ранее замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на полях форума «Народы России» сообщил, что в 2026 году на реализацию нацполитики выделят 4,8 млрд рублей, что существенно превышает предыдущие объемы финансирования.

    Комментарии (8)
    26 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Силуанов подтвердил планы продать аэропорт Домодедово

    Силуанов сообщил о планах продать аэропорт Домодедово до конца года

    Силуанов подтвердил планы продать аэропорт Домодедово
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России сохраняет действующий план по продаже аэропорта Домодедово, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    По его словам, продать воздушную гавань планируется до конца этого года, передает ТАСС.

    «Работаем над этим планом. Мы его не корректировали и принимаем все необходимое, чтобы эту задачу выполнить», – сообщил министр журналистам.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово, подчеркнув, что судебный спор длится много лет и не связан с национализацией.

    Комментарии (23)
    26 ноября 2025, 10:21 • Новости дня
    NBC: Министр армии США предупредил Украину о скором поражении на фронте
    NBC: Министр армии США предупредил Украину о скором поражении на фронте
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время визита в Киев министр армии США Дэн Дрисколл заявлял о критическом положении украинских войск, он настаивал на немедленном принятии мирного соглашения, подразумевающего уступки России, сообщают американские СМИ.

    Дрисколл озвучил украинским чиновникам мнение, что позиция Киева на фронте близка к катастрофе, сообщили источники NBC News.

    «Вы проигрываете, и вам нужно согласиться на сделку», – сказал Дрисколл.

    Он отметил усиление российского наступления и сказал, что Россия может вести боевые действия неопределенно долго.

    Американская делегация сообщила, что промышленность США не способна поддерживать прежние темпы поставок вооружений и средств ПВО для защиты инфраструктуры и населения Украины.

    В ходе встречи был презентован поддерживаемый США мирный план, расцененный в Киеве как «капитуляция перед Москвой». Украинская сторона вежливо отказалась от изначального варианта и высказала «серьезные сомнения», однако выразила готовность к дипломатическим обсуждениям, отмечает NBC News.

    Между американскими чиновниками существуют разногласия по поводу подходов к завершению конфликта: одни считают, что надо принудить Киев к уступкам, другие настаивают на сохранении давления на Россию.

    После вмешательства госсекретаря США Марко Рубио и переоценки плана его спорные положения были смягчены, сейчас обсуждается компромиссный документ из 19 пунктов, указали источники.

    Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Умеров заявил о достижении понимания по ключевым условиям в Женеве.

    Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине. При этом президент США Дональд Трамп указывал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает это предложение.

    В среду Трамп сообщил, что Вашингтон уменьшил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22.

    Комментарии (4)
    26 ноября 2025, 14:35 • Новости дня
    Космонавт Зубрицкий назвал самый ненужный навык в космосе

    Космонавт Зубрицкий назвал умение держать равновесие самым ненужным на МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе интернет-встречи с молодыми учеными российский космонавт Алексей Зубрицкий отметил, что умение держать равновесие совершенно бесполезно для работы на борту МКС, однако крайне важно уметь фиксировать оборудование и инструменты в условиях невесомости.

    Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий в ходе онлайн-встречи с участниками V Конгресса молодых ученых рассказал, что абсолютно бесполезным на орбите оказывается навык держать равновесие. По его словам, там невозможно упасть, а в невесомости человек всегда находится в состоянии равновесия вне зависимости от положения тела, сообщает ТАСС.

    Зубрицкий отметил, что при этом умение фиксировать инструменты и оборудование рядом с собой – один из самых полезных навыков на станции. Если что-то отпустить и отвернуться, то инструмент можно просто не найти, уточнил космонавт.

    Встреча прошла на площадке Научно-технологического университета «Сириус» в рамках V КМУ. Вместе с Сергеем Рыжиковым Зубрицкий наглядно продемонстрировал зрителям действие законов физики в невесомости на примере воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее космонавт Зубрицкий впервые в истории оформил госуслугу с орбиты за 30 секунд, дистанционно запретив оформление сим-карты.

    Также российские космонавты установили на МКС новый импульсный плазменный инжектор, который позволит создавать спутниковые двигатели для аппаратов массой до 50 кг.

    До этого космонавты Рыжиков и Зубрицкий во время выхода в открытый космос протерли иллюминатор МКС.

    Комментарии (2)
    26 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    На Украине жена зарезала мужа за пророссийскую позицию

    На Украине жена убила мужа за пророссийские взгляды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница Ирпеня Киевской области подозревается в убийстве своего мужа, причиной которого стали его пророссийские взгляды и наличие родственников в России, сообщили в местной прокуратуре.

    В Киевской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Ирпеня. Ее обвиняют в умышленном убийстве своего 70-летнего супруга. Об этом сообщает прокуратура Киевской области. Инцидент произошел в квартире семейной пары на бытовой почве. По данным следствия, между супругами возник конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями.

    Как заявила подозреваемая, причиной ссоры стали «пророссийские взгляды» ее мужа и его общение с родственниками из России. В ходе конфликта женщина нанесла несколько ножевых ранений в грудь своему мужу.

    От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас подозреваемая находится под стражей, ведется досудебное расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощника Президента России Владимира Мединского попросили заступиться за людей с пророссийскими взглядами на Украине.

    Жители Снигиревки сообщили российским силовикам об убийстве националистами «Правого сектора» 22 мирных граждан Украины за их пророссийские взгляды.

    Комментарии (10)
    26 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Суд признал актрису Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков

    Суд приговорил актрису Тарасову к 3 годам условно за контрабанду наркотиков

    Суд признал актрису Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Домодедовский городской суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно по делу о контрабанде наркотиков.

    Суд также назначил штраф в размере 200 тыс. рублей и обязал Тарасову ежемесячно отмечаться в контролирующем органе, передает ТАСС.

    «Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде 3 лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей», – объявила судья. Вейп, фигурировавший в деле, постановлено уничтожить.

    В суде дали показания актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а также были переданы положительные характеристики от артистов Сергея Безрукова, Евгения Миронова, писателя Александра Цыпкина и режиссера Алексея Германа – младшего. Все они отметили положительные личные качества Тарасовой.

    В августе прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасову задержали в Домодедово. Сотрудники транспортной полиции и таможни нашли у нее 0,38 грамма гашишного масла в электронном устройстве. В отношении актрисы возбудили дело по статье о контрабанде наркотиков.

    С 5 сентября Тарасова находилась под ограничениями – ей запрещалось покидать дом ночью, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, кроме экстренных случаев и общения с органами следствия до 3 ноября.

    Комментарии (2)
    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО

    Восточный фланг НАТО продолжает милитаризацию. В Румынии заявили о намерении стать второй по силе армией в регионе после Польши. Подобное желание вызывает немало вопросов. Один из них – почему из расчета Бухареста выпала Турция, чьи вооруженные силы значительно сильнее любой другой страны на востоке НАТО? С чем связаны амбиции Румынии и как республика планирует их реализовать? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации