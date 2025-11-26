Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
Песков: Кремль скажет, когда определятся точные сроки контактов с Уиткоффом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информация о точных датах встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пока отсутствует.
Точные сроки контактов между российской стороной и спецпосланником президента США по-прежнему остаются неустановленными, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ, передает ТАСС.
Песков объяснил, что сейчас контакты между двумя странами продолжаются, однако каких-либо новых деталей по линии сотрудничества с американцами пока нет.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп ранее объявил о намерении направить Уиткоффа в Москву. По словам Пескова, предметные договоренности по датам еще формируются. «Сейчас по мере того, как точные сроки этих контактов в Москве определятся, мы вам сообщим», – заявил он.
Ранее Путин выразил готовность встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве.
Встречу спецпосланника США с Владимиром Путиным ожидают на следующей неделе, в ней может принять участие Джаред Кушнер.
«Слив» в прессу якобы расшифровок беседы с Уиткоффом призван затруднить двусторонние контакты.