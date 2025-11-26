  • Новость часаПомощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США
    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО
    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи
    Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    Захарова поругала Макрона за «абракадабру» о российских активах
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины
    Песков объяснил «севший» голос Путина
    Израиль начал масштабную контртеррористическую операцию в Самарии
    На въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    26 ноября 2025, 13:22 • Новости дня

    Песков: Кремль скажет, когда определятся точные сроки контактов с Уиткоффом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информация о точных датах встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пока отсутствует.

    Точные сроки контактов между российской стороной и спецпосланником президента США по-прежнему остаются неустановленными, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ, передает ТАСС.

    Песков объяснил, что сейчас контакты между двумя странами продолжаются, однако каких-либо новых деталей по линии сотрудничества с американцами пока нет.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп ранее объявил о намерении направить Уиткоффа в Москву. По словам Пескова, предметные договоренности по датам еще формируются. «Сейчас по мере того, как точные сроки этих контактов в Москве определятся, мы вам сообщим», – заявил он.

    Ранее Путин выразил готовность встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве.

    Встречу спецпосланника США с Владимиром Путиным ожидают на следующей неделе, в ней может принять участие Джаред Кушнер.

    «Слив» в прессу якобы расшифровок беседы с Уиткоффом призван затруднить двусторонние контакты.

    26 ноября 2025, 08:22 • Новости дня
    Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов
    Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22, многие из них были решены благоприятным образом, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в американском плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22, передает ТАСС.

    По его словам, изначальный вариант представлял собой «просто схему», концепцию, а не полноценный план.

    Он подчеркнул, что многие из пунктов были решены и, по его словам, «на самом деле решены очень благоприятным образом». Эта оценка прозвучала на фоне критики республиканцев, которые ранее сочли первоначальный вариант плана «слишком благоприятным» для России.

    О предложении Вашингтоном мирной программы стало известно на прошлой неделе. Тогда отмечалось, что план из 28 пунктов вызвал недовольство европейских партнеров Киева. Их обеспокоила возможность уступок и подход США к вопросам безопасности и урегулирования конфликта.

    Ранее Трамп заявил, что Киев не сможет удержать под своим контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска.

    Трамп сказал, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    В свою очередь глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил невозможность принять план США из 28 пунктов из-за быстрой смены обстоятельств.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отказ Киева от переговоров способствует достижению целей спецоперации на Украине военным путем.

    26 ноября 2025, 04:17 • Новости дня
    Трамп назвал перспективы Украины в войне

    Трамп указал на неспособность Украины удержать территории

    Трамп назвал перспективы Украины в войне
    @ Craig Hudson/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне конфликта на Украине фронт «движется только в одном направлении», Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.

    Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.

    Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.

    Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».

    Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».

    Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    26 ноября 2025, 10:21 • Новости дня
    NBC: Министр армии США предупредил Украину о скором поражении на фронте
    NBC: Министр армии США предупредил Украину о скором поражении на фронте
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время визита в Киев министр армии США Дэн Дрисколл заявлял о критическом положении украинских войск, он настаивал на немедленном принятии мирного соглашения, подразумевающего уступки России, сообщают американские СМИ.

    Дрисколл озвучил украинским чиновникам мнение, что позиция Киева на фронте близка к катастрофе, сообщили источники NBC News.

    «Вы проигрываете, и вам нужно согласиться на сделку», – сказал Дрисколл.

    Он отметил усиление российского наступления и сказал, что Россия может вести боевые действия неопределенно долго.

    Американская делегация сообщила, что промышленность США не способна поддерживать прежние темпы поставок вооружений и средств ПВО для защиты инфраструктуры и населения Украины.

    В ходе встречи был презентован поддерживаемый США мирный план, расцененный в Киеве как «капитуляция перед Москвой». Украинская сторона вежливо отказалась от изначального варианта и высказала «серьезные сомнения», однако выразила готовность к дипломатическим обсуждениям, отмечает NBC News.

    Между американскими чиновниками существуют разногласия по поводу подходов к завершению конфликта: одни считают, что надо принудить Киев к уступкам, другие настаивают на сохранении давления на Россию.

    После вмешательства госсекретаря США Марко Рубио и переоценки плана его спорные положения были смягчены, сейчас обсуждается компромиссный документ из 19 пунктов, указали источники.

    Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Умеров заявил о достижении понимания по ключевым условиям в Женеве.

    Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине. При этом президент США Дональд Трамп указывал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает это предложение.

    В среду Трамп сообщил, что Вашингтон уменьшил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22.

    26 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Ушаков заявил о получении Россией нескольких вариантов мирного плана США

    Ушаков: России неофициально передали несколько вариантов мирного плана США

    Ушаков заявил о получении Россией нескольких вариантов мирного плана США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва получила по неофициальным каналам сразу несколько разных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, в которых «можно запутаться», официально России проект никто не предоставлял, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, Москва официальных документов не получала, но о существовании бумаг известно.

    «Официальной нет, но бумага есть», – сказал он, добавив, что у России на руках несколько версий, «в них можно запутаться».

    По словам Ушакова, МИД России пока не обсуждал эти предложения с зарубежными партнерами, так как документы требуют тщательного анализа.

    Также Ушаков отметил, что некоторые пункты в предложениях США можно оценить позитивно, однако для всесторонней оценки необходима экспертная дискуссия.

    Ранее Ушаков заявил, что американский мирный план по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва получила вариант плана Дональда Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Президент России Владимир Путин заявил, что обновленный план поступил по дипломатическим каналам и может быть основой для переговоров.

    Президент также заявил, что Россия открыта к обсуждению урегулирования, но отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    25 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о внесенных в план США по Украине изменениях

    Politico: В мирный план США внесли изменения по Донбассу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей, сообщает портал Politico.

    Мирный план Соединенных Штатов по Украине был скорректирован и теперь включает изменения, касающиеся новых российских территорий. Пересмотрены требования относительно передачи Донбасса России, а также затронуты дополнительные вопросы, связанные с территориальной целостностью на Украине, цитируют портал Politico РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что изменены и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины. Кроме Донбасса, детали новых территориальных предложений не приводятся, однако уточняется, что поправки затрагивают ряд наиболее спорных тем, фигурирующих в обсуждениях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов, предполагающий сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Российская сторона получила вариант плана Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    25 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине

    Politico: Прибытие Рубио на переговоры по Украине изменило тактику США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие госсекретаря Марко Рубио привело к изменению подхода американской делегации в переговорах в Женеве по разрешению кризиса на Украине, отмечают американские СМИ.

    Переговорная тактика США в консультациях по урегулированию кризиса на Украине изменилась после того, как в нее включился госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    По данным издания, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально настаивал на реализации 28-пунктного плана, требуя от Украины и Европы пойти на серьезные уступки. Прибывший в Женеву Рубио изменил ход диалога, что отметил анонимный источник из страны НАТО: «Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья их темп замедлился, и это хорошо».

    Politico отмечает, что появление Рубио на переговорах придало американской позиции гибкость. Иностранные представители воспринимают Рубио как человека, способного навести порядок, несмотря на хаотичные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа, при которых высокопоставленные чиновники часто действуют самостоятельно. Сам Рубио успешно скоординировал работу ведомств только на женевских встречах.

    До вмешательства Рубио процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг министра сухопутных войск Дрисколла, однако потом американская делегация стала гибче. На переговорах также присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые активно продвигали менее выгодные для Киева позиции. По сведениям источника, уровень их координации с Рубио остается неизвестным.

    Один из собеседников Politico заявил, что Рубио – один из немногих в администрации, кто понимает невозможность капитуляции Украины даже в текущей ситуации. Тем не менее окончательные решения остаются за президентом.


    26 ноября 2025, 09:51 • Новости дня
    Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о разговорах с Уиткоффом

    Ушаков назвал «слив» беседы с Уиткоффом попыткой сорвать контакты США и России

    Tекст: Вера Басилая

    «Слив» в прессу «расшифровок» якобы беседы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом призван затруднить двусторонние контакты, несмотря на предстоящий визит делегации из США в Москву, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что достигнута предварительная договоренность о визите специального посланника президента США Стива Уиткоффа и ряда представителей американской администрации в Москву, передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что представители администрации США, которые также намерены приехать, имеют отношение к вопросам, связанным с Украиной.

    По словам Ушакова, публикации с «расшифровками» его телефонных разговоров с Уиткоффом в западных СМИ направлены на срыв и затруднение установления конструктивных российско-американских контактов, передает ТАСС.

    «Чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения, они сейчас выстраиваются тяжело», – отметил Ушаков.

    Кроме того, помощник президента подтвердил, что действительно поддерживает регулярную связь с Уиткоффом, но подчеркнул, что не комментирует содержание таких бесед. Он пояснил: «Я с Уиткоффом часто разговариваю. Но содержание не комментирую».

    Ушаков отдельно отметил, что предмет диалогов с американским спецпосланником носит закрытый характер и не предназначен для публичного оглашения. Отдельный интерес журналистов вызвали спекуляции вокруг участия Кирилла Дмитриева в переговорах, на что Ушаков ответил, что имеет право обсуждать по телефону любые вопросы с любым человеком.

    Ранее Дональд Трамп поручил Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным, а министру армии США Дэну Дрисколлу провести переговоры с украинцами.

    Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, в ней может принять участие Джаред Кушнер.

    Стивен Уиткофф предположил, что детали мирного плана по урегулированию конфликта на Украине могли попасть в СМИ из-за случайной утечки.

    Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана Трампа «информационной вакханалией».

    26 ноября 2025, 09:01 • Новости дня
    Захарова объяснила инфошум вокруг плана Трампа по Украине
    Захарова объяснила инфошум вокруг плана Трампа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Информационный шум вокруг инициативы Дональда Трампа по Украине раздувается потому, что усилия по эскалации кризиса пошли не по сценарию определенной части мирового закулисья, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Информационный шум вокруг мирного плана Дональда Трампа по Украине раздувается, потому что эскалация кризиса развивалась не так, как планировала часть мирового закулисья, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Захарова отметила, что по плану, видимо, была эскалация кризиса, была еще большая коррупция мировая, было убийство как можно большего количества людей.

    По мнению дипломата, Запад устраивает политико-дипломатические шоу не для консолидации общественного мнения, а чтобы сорвать переговорный процесс и манипулировать ситуацией для достижения собственных целей. Захарова подчеркнула, что такие действия направлены на срыв любых возможностей для политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва делает ставку на реальные дипломатические усилия по украинскому урегулированию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    Президент России Владимир Путин сообщил, что новая версия мирного плана поступила Москве по дипломатическим каналам и может стать основой для урегулирования.

    25 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    Лавров указал на противоречия в позиции Зеленского по мирному плану США

    Лавров: Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления по мирному плану США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Позиция Владимира Зеленского и его окружения по американскому плану урегулирования ситуации на Украине выглядит противоречиво, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Слишком много непонятного происходит. То Владимир Зеленский говорит в Стамбуле, что он готов обсуждать этот план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. То его представители заявляют (в том числе заместитель постоянного представителя Украины при ООН), что это исключено», – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что ему сложно комментировать подобные заявления, однако Россия по-прежнему считает дипломатическое урегулирование предпочтительным. По его словам, любое продвижение диалога требует последовательной и понятной позиции всех сторон.

    Лавров рассказал, что встрече на Аляске предшествовал визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, который был наделен прямыми поручениями от президента США. Он добавил, что Уиткофф привез конкретные параметры урегулирования, учитывающие принципиальные подходы Москвы.

    По мнению Лаврова, основное внимание должно быть направлено на устранение первопричин конфликта. Глава МИД отметил, что именно этот вопрос Россия считает ключевым в поиске долгосрочного решения.

    Ранее президент США заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план Вашингтона. Европа предложила свой план урегулирования на Украине.

    Издание Politico писало, что Зеленский столкнулся с дилеммой между мирным предложением Трампа и поддержкой Евросоюза.

    25 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным, а Дрисколлу – с украинцами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о направлении своего спецпосланника Стива Уиткоффа на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Также Трамп сообщил, что в это же время министр армии США Дэн Дрисколл проведет «встречу с украинцами», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство американским планом и потребовали внести изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия, на которые Украина не согласится. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить план с Трампом, но настоял на присутствии представителей Европы.


    26 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев опроверг статью Bloomberg о якобы его разговоре с Ушаковым

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию агентства Bloomberg, содержащую якобы стенограмму его телефонного разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым.

    «Фейк», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По версии Bloomberg, разговор якобы состоялся 29 октября, а темой обсуждения стали возможные способы взаимодействия с США по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план по урегулированию ситуации на Украине. СМИ заявили, что высшие должностные лица администрации США разрабатывали этот план в течение последних нескольких недель в консультациях с Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    25 ноября 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров оценил инициативу США по урегулированию на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул ценность посредничества США и выразил ожидание официальной версии американского плана по Украине.

    Россия ценит инициативу США в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, передает ТАСС.

    По его словам, именно Вашингтон проявляет инициативу среди западных стран, в отличие от Лондона, Брюсселя, Парижа и Берлина. Лавров отдельно отметил готовность Венгрии принять возможный саммит России и США, предложенный американским президентом Дональдом Трампом.

    Глава российского МИДа также подчеркнул, что Москва ждет от США согласованную с Европой и Украиной версию мирного плана, которая могла бы стать основой для дальнейшего диалога. Лавров заявил: «Мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами, тогда мы будем смотреть».

    Он уточнил, что пока Россия не получала официальных документов по этому вопросу и сохранила возможность для прямого диалога с американскими коллегами.

    По словам Лаврова, некоторые участники процесса пытаются подорвать усилия Дональда Трампа, специально сливая документы, чтобы создать информационный шум вокруг американских инициатив.

    Он отметил важность сохранения ключевых подходов, зафиксированных ранее в рамках договоренностей между сторонами, и предостерег от искажения основных принципов плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам.

    Москва рассматривает предложенный Вашингтоном документ как подходящую основу для переговоров.

    Кремль назвал предложения Евросоюза по урегулированию кризиса на Украине неконструктивными уже на этапе первого ознакомления.

    26 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Кононенко назвал спекуляцией версию о «космическом ударе» по США созданием РОС

    Кононенко: Россия не наносит США «космический удар» созданием РОС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская орбитальная станция (РОС) создается для научных целей и технологического развития, а не для нанесения ущерба США, заявил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

    По словам Кононенко, Россия создает Российскую орбитальную станцию (РОС) исключительно для научных и технологических целей, а не с целью нанесения Соединенным Штатам какого-либо «космического удара», передает ТАСС.

    «Термин «космический удар» – спекулятивный. Он предполагает агрессивные намерения, тогда как цель РОС – научные исследования и технологическое развитие», – отметил космонавт.

    Кононенко подчеркнул, что создание новой орбитальной станции вызвано техническим старением Международной космической станции. По его словам, проект РОС – это важный и логичный шаг, который обеспечит России стратегическую автономию и самостоятельность в освоении космоса.

    Командир отряда космонавтов добавил, что благодаря РОС страна сможет поддерживать свою пилотируемую программу независимо от решений и санкций других государств. Это, по мнению Кононенко, необходимо для национальной безопасности и дальнейшего технологического развития.

    При этом эксперт подчеркнул, что любые попытки трактовать создание РОС как «удар» по другим странам являются некорректными и направлены на создание излишнего напряжения в международных отношениях.

    Ранее старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт издания National Interest заявил, что планы Роскосмоса по запуску собственной станции свидетельствуют о переходе России к независимой космической стратегии.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров в августе отмечал, что работа над Российской орбитальной станцией идет параллельно с сохранением ключевых направлений космического взаимодействия с США.

    26 ноября 2025, 12:44 • Новости дня
    Ушаков сообщил о неожиданной встрече спецслужбы России и представителя США в ОАЭ

    Ушаков сообщил о неожиданной встрече представителя США и спецслужб России в ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы России и Украины регулярно проводят встречи в ОАЭ для обсуждения сложных и чувствительных вопросов, но совершенно неожиданно на этой встрече появился новый представитель США по украинскому вопросу, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, спецслужбы России и Украины регулярно проводят встречи в ОАЭ для обсуждения сложных и чувствительных вопросов, передает ТАСС.

    Ушаков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что во время одной из таких встреч неожиданно появился новый представитель Соединенных Штатов, курирующий украинскую тематику.

    По его словам, этот представитель предварительно планировал встречу с украинской стороной, а разговор с российской делегацией стал неожиданным для всех участников.

    Кроме того, Ушаков прокомментировал роль Евросоюза в украинском урегулировании. Он заявил, что европейские страны вмешиваются в переговорный процесс излишне активно и ненужно.

    Ранее Ушаков заявил, что мирный план США по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что линия Европы «никому не интересна».

    Лавров также указал, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года.

    26 ноября 2025, 11:57 • Новости дня
    Ушаков опроверг обсуждение мирного плана по Украине в Абу-Даби

    Ушаков: США не обсуждали с Россией в Абу-Даби мирный план по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Мирный план США по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Мирный план США по урегулированию ситуации на Украине не стал предметом дискуссий на встрече в Абу-Даби, передает ТАСС. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Ушаков уточнил, что подробного обсуждения американской инициативы не было не только в Абу-Даби, но и с какой-либо иной стороной. По его словам, Москва получила вариант мирного плана от Вашингтона из 28 пунктов, однако переговоров по его деталям пока не велось.

    Ранее телеканал CBS сообщил о якобы состоявшейся встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с российской делегацией в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе официальных контактов по предложению США не планировали, а Москва не получала соответствующих документов.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва делает ставку на реальные дипломатические усилия по украинскому урегулированию, избегая бесполезных публичных заявлений.

  • О газете
