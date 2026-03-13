США разрешили краткосрочную продажу российской нефти

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно документу, все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на любые суда, включая находящиеся под санкциями, по состоянию на 00.01 по восточному времени 12 марта 2026 года, разрешены до 00.01 11 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

При этом глава минфина США Скотт Бессент заявил, что это разрешение имеет краткосрочный характер и не принесет «значительной выгоды» российским властям.

«Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море. Эта узко нацеленная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – написал он в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство США заявило, что исключает отмену ограничительных мер на поставки российской нефти.

Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.