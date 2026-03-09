Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.0 комментариев
FT: В G7 задумались о распечатке нефтяных резервов
Руководители финансовых ведомств стран «Большой семерки (G7) проведут срочные консультации по вопросу совместного использования стратегических нефтяных запасов, сообщили источники в СМИ.
Внеочередная встреча с участием главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля посвящена оценке последствий конфликта в Иране, сообщили источники Financial Times, передает РИА «Новости».
Стороны рассмотрят возможность скоординированного выброса сырья на рынок.
Главы минфинов стран G7 обсудят возможное совместное освобождение нефти из запасов при координации МЭА, добавил собеседник.
Телефонный разговор запланирован на 15.30 мск. По имеющимся данным, три государства группы, включая США, уже выразили готовность открыть хранилища. Американская сторона предлагает задействовать 25–30% имеющихся резервов.
Министерство энергетики США в начале марта не рассматривало возможность высвобождения нефти из стратегического запаса. Запасы природного газа в Британии на фоне конфликта на Ближнем Востоке сократились до критического уровня.