Bloomberg: Индия поставила США условие по отказу от нефти России

Bloomberg: Индия потребовала снятия санкций с Венесуэлы и Ирана для отказа от нефти РФ

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, индийская делегация на торговых переговорах в Вашингтоне отметила, что выполнение требований Белого дома возможно только при условии снятия санкций с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана, передает ТАСС.

Индийская сторона подчеркнула, что одновременное прекращение импорта нефти из Венесуэлы, Ирана и России может вызвать резкое повышение мировых цен на нефтепродукты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подверг критике Индию, Китай и союзников по НАТО за продолжение закупок энергоносителей из России.

Индийские нефтепереработчики не собираются отказываться от покупки российской нефти, несмотря на переговоры с США.

Министры финансов стран G7 планируют рассмотреть вопрос санкций против Индии и Китая за приобретение российской нефти на ближайшем заседании.