Посольство России в Дании отвергло претензии к Русском дому
Посольство России в Копенгагене опровергло сообщения о якобы проведении Русским домом кампаний влияния, отметив просветительскую направленность работы учреждения.
Посольство России в Копенгагене в комментарии для телерадиокомпании DR, размещенном в официальном Telegram-канале дипмиссии, заявило, что заявления о якобы организации Русским домом кампаний влияния в Дании основаны на сознательной дезинформации или незнании реального положения дел, передает РИА «Новости».
В дипмиссии отметили, что главная задача Русского дома – знакомить датскую общественность с российской наукой и культурой, а также помогать в изучении русского языка.
В посольстве уточнили, что выполнение этих функций осложнено, так как датские власти ввели лимит на количество сотрудников российской дипмиссии. Сейчас деятельность Русского дома в Копенгагене ведется в ограниченном формате.
Дипмиссия рассказала, что площадка Русского дома переодически используется российскими соотечественниками для организации мероприятий, включая работу детской театральной студии, проведение театральных, музыкальных и поэтических вечеров Для детей регулярно организуются занятия по русскому языку, а недавно прошла Новогодняя елка с участием российского Деда Мороза. Представители посольства подчеркнули, что Русский дом больше никакой другой деятельностью не занимается.
Ранее депутаты Бундестага потребовали закрыть Русский дом в Берлине.
Президент Молдавии Майя Санду утвердила прекращение деятельности Русского дома в Кишиневе.