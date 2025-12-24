Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»

Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Серьезные повреждения от взрывов остановили работу оборудования «Укрнафты»
После серии взрывов были остановлены производственные мощности крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафты», детали о характере повреждений не разглашаются.
Производственные объекты компании «Укрнафта» получили критические повреждения после взрывов, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте «Нафтогаза Украины». В сообщении отмечается, что работа поврежденного оборудования полностью остановлена, однако подробностей о характере повреждений или конкретных локациях не приводится.
23 декабря объекты «Укрнафты» уже оказывались под ударом и также получили серьезные повреждения, из-за чего работа была временно приостановлена. В компании подчеркивают масштаб инцидента и его влияние на производственный цикл, но детали не уточняют.
АО «Укрнафта» остается крупнейшей нефтедобывающей организацией на Украине с комплексной структурой, включающей шесть нефтегазодобывающих управлений, три газоперерабатывающих завода и разветвленную сеть сервисных подразделений. Добывающие мощности компании сосредоточены в восьми областях, а общая сеть автозаправочных комплексов достигает 662 объектов почти во всех регионах страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 декабря Приднепровская ТЭС, Кременчугская ГЭС и объекты нефтегазового сектора Украины уже получили серьезные повреждения.
Кроме того, на Украине повредили первую крупную теплоэлектростанцию на биомассе. В то же время, глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий стал основным кандидатом на пост министра энергетики Украины.