Уволившаяся мэр Сердобска выдала жилищные сертификаты мигранту-двоеженцу

Tекст: Катерина Туманова

В гневных замечаниях и вопросах жители Сердобска напоминали главе администрации о том, что в городе немало коренных жителей, которые годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий, тогда как «новые россияне» проскакивают в этой очереди раньше.

На фото семей, получивших жилье, запечатлены женщины и дети без отцов, что заметили в ИА «Регнум». Оказалось, что сертификаты получили жены 34-летнего Наврузчона из Таджикистана, который давно проживает в России и получил российское гражданство.

Женщины на фото – 32-летняя уроженка Киргизии Атимбу и 30-летняя уроженка Таджикистана Ганджина. Они тоже стали гражданками России и живут в Сердобске на соседних улицах. У обеих дам от Наврузчона дети, рожденные с разницей в месяц.

Местные жители не раз замечали, как мужчина одновременно гуляет по городу с обеими женами и их детьми.

Источник агентства добавил: согласно выпискам из электронных архивов, обе женщины числятся супругами Наврузчона, но состоят ли они в официальном браке по законодательству России – неизвестно.

Известно, что Атимбу переехала из Киргизии в Москву в 2017 году с целью поиска работы, а позже переехала в Пензенскую область. Ганджина переехала в Россию из Таджикистана в 2018 году. У Ганджины минимум трое детей – два мальчика трех и пяти лет и девочка девяти лет. У всех детей одинаковые фамилии и отчества, которые совпадают с фамилией и именем Наврузчона.

Наврузчон живет в России с 2009 года, а с 2009 по 2012 годы он работал в администрации города Сердобска, где работали и его родственники. По последней информации, сейчас Наврузчон работает водителем такси, сообщил источник.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить возможные нарушения при выдаче жилищных сертификатов семьям с миграционной историей в Пензенской области.

Напомним, ранее мэр города Сердобска в Пензенской области уволилась после скандала с сертификатами на жильё.