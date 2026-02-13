  • Новость часаЖителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    13 февраля 2026, 08:54 • Новости дня

    Специалисты «Севера» разработали новую систему защиты орудий артиллерии от БПЛА

    Военнослужащие «Севера» разработали конструкцию для защиты орудий от дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие ремонтной роты группы «Север» внедрили накладную систему для защиты буксируемых артиллерийских орудий от атак беспилотников на передовой, сообщил командир подразделения группировки войск с позывным Пушкин.

    Разработка накладной защитной конструкции для артиллерийских орудий стала инициативой военнослужащих ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки «Север», передает ТАСС.

    По словам командира подразделения с позывным Пушкин, эта система уже опробована артиллерийскими расчетами и сейчас проходит доработку с учетом пожеланий бойцов, находящихся на передовой.

    Система защиты применяется при эксплуатации гаубиц Д-30 и М-46 7-го отдельного гвардейского мотострелкового полка в Харьковской области. Командир подразделения отметил, что новая конструкция проста в эксплуатации и обслуживании. защита восстанавливается и модернизируется в короткий срок.

    Ранее техники ВС России разработали специальный минный трал для наземного робототехнического транспортного комплекса, который прошел испытания и уже передан на фронт.

    Минобороны России получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    12 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Военный эксперт Кнутов: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство работает стереотипно. Противник нанес удар по Волгоградской области с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2», запущенном из Харьковской области.

    «Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов.  Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

    «Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

    «Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

    Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

    «Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

    В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

    Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

    В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».

    12 февраля 2026, 19:54 • Новости дня
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских подразделениях на Купянском направлении наблюдаются серьезные трудности с пополнением личного состава на фоне морозов и потерь, сообщают российские силовики.

    Большие потери, морозы и перебои с энергоснабжением приводят к серьезным проблемам с численностью личного состава двух украинских бригад на Купянском направлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

    По словам собеседников агентства, в 116-й бригаде теробороны и 15-й бригаде нацгвардии ежедневно гибнут десятки солдат, тогда как приток новых бойцов практически отсутствует.

    Отмечается, что в рядах ВСУ массово фиксируются случаи дезертирства как с позиций, так и по пути к ним. Основной причиной этого собеседники называют полное безразличие командиров к обеспечению своих подчиненных, выполняющих боевые задачи на передовой.

    В силовых структурах приводят слова полковника 116-й бригады Максима Литвиненко, который, по данным источников, открыто заявил: «Если ты вышел из фарша живым куском – ты молодец. Если стал фаршем – значит, был недостаточно крут». Собеседники агентства отмечают, что для этого командира потери личного состава не являются трагедией и воспринимаются как «естественный отбор».

    Ранее в ходе боевых действий под Купянском уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, отвечавшего за координацию диверсионных групп и беспилотников. До этого бойцы группировки ВС России «Север» уничтожили расчет БПЛА ВСУ батальона «Регби тим», отличавшийся особой жестокостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе ВСУ потеряли убитыми и ранеными, в том числе иностранных наемников, 15 тыс. человек в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад».

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    12 февраля 2026, 13:47 • Новости дня
    Стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000

    ВС России ударили «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000

    Стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» добили авиаремонтный завод во Львове, где находились французские истребители Mirage 2000, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поразили Львовский авиаремонтный завод, сообщается в Telegram-канале Поддубного.

    По словам военкора Евгения Поддубного, предприятие выполняло ключевую роль в обслуживании боевых самолетов F-16 и Mirage 2000.

    На момент удара на территории завода, по предварительной информации, находились французские истребители Mirage 2000. Это стало третьим случаем поражения объекта за время спецоперации на Украине и вторым за последние пять недель.

    Одновременно ракетный удар был нанесен по подстанции мощностью 750 кВ, обеспечивающей электроснабжение западных регионов Украины.

    Ранее оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома.

    Вооруженные Силы России в январе с помощью комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    12 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
    Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности, а также беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам производства и хранения ударных БПЛА.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Кондратовки, Андреевки, Мирополья и Новодмитровки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Покровкой и Петропавловкой.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град» и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Боровой, Ковалевки и Нечволодовки Харьковской области.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, три брониемашины «Казак», четыре артиллерийских орудия и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Константиновки, Дмитровки, Юрковки и Никифоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, егерской, трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Гришино, Светлого, Белицкого, Кучерова Яра, Сергеевки ДНР, Новопавловки, Гавриловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Горького, Ровного, Самойловки, Никольского, Чаривного, Розовки, Барвиновки Запорожской области и Тихого Днепропетровской области.

    При этом противник потерял свыше 390 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 бронемашин и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    За последние сутки ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    В понедельник ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине.

    13 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшее время окно переговоров о мире между Россией и Украиной с участием США может захлопнуться, так как американский президент Дональд Трамп переключится на предвыборные игры и может даже передумать пытаться добиться мира в украинском конфликте, пишет The Atlantic.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает это и сам предлагает Трампу положить войне конец «до промежуточных выборов», чтобы добавить на свой счет еще одно, наиболее важное по значимости, достижение миротворца, пишет журнал  The Atlantic, представители которого побывали в офисе Зеленского.

    «Украинцы практически отказались от своих прежних требований о привлечении к ответственности президента России Владимира Путина и его генералов за военные преступления. Зеленский согласился встретиться с Путиным практически где угодно, кроме Москвы, без каких-либо предварительных условий. Двое его советников сказали мне, что Украина, возможно, готова принять самую жесткую уступку: отказ от контроля над землями в восточной части Донецкой области», – заявил один из сотрудников офиса Зеленского журналистам.

    При этом журнал отмечает главное качество Зеленского, которым он зачастую бравирует: «Зеленский демонстрировал качество, которое было неотъемлемой частью его характера на протяжении многих лет, даже десятилетий, его упрямую, порой капризную привычку сопротивляться внешнему давлению».

    Поэтому журнал отмечается, что при всем понимании ситуации и призывах к Трампу, Зеленский выступает за отсутствие договоренности, чем соглашение на плохих условиях.

    «Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую», – добавил источник журнала.

    13 февраля 2026, 06:31 • Новости дня
    Введение «белых списков» Starlink ударило по украинским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Введение «белых списков» Starlink наносит вред военнослужащим ВСУ, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    По его словам, введение «белых списков» терминалов Starlink негативно сказывается на самих военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам Клинцевича, многие терминалы Starlink поступали в ВСУ от коммерческих организаций или приобретались военными самостоятельно. Теперь всем пользователям необходимо пройти процедуру формализованной регистрации, чтобы сохранить доступ к сети, что создает дополнительные трудности для украинских военных.

    Он подчеркнул, что несмотря на возможность дистанционной регистрации, не все терминалы находятся в зоне доступа для успешного подтверждения, особенно на удаленных участках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ сообщило о прекращении работы системы Starlink на всей линии фронта.

    Украинские военные столкнулись со сбоями в работе терминалов Starlink в зоне боевых действий.

    В ВСУ раскритиковали министра обороны Украины за неэффективное решение вопроса с доступом к Starlink.

    12 февраля 2026, 19:40 • Новости дня
    На Украине сообщили об угрозе пусков ракет «Орешник»

    На Украине сообщили о сохранении угрозы пусков ракет «Орешник»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские источники выразили опасения по поводу возможных запусков баллистических ракет средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр в ближайшие дни.

    На Украине выразили обеспокоенность в связи с возможным запуском новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр, передает Lenta.ru.

    В украинских социальных сетях предупреждают о вероятном увеличении количества воздушных тревог в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиаремонтному заводу во Львове, где находились французские истребители Mirage 2000. В январе российские военные с помощью комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    12 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Зеленский опубликовал указ о подготовке гарантий безопасности

    Зеленский опубликовал указ о подготовке соглашений по гарантиям безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал указ, свидетельствующий о начале подготовки международных договоров по гарантиям безопасности для Украины.

    На сайте президента Украины размещен указ, который запускает процесс подготовки соглашений о гарантиях безопасности, передает РИА «Новости».

    Документ вводит в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины, принятое 30 января 2026 года. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова, а сам указ вступил в силу с момента публикации.

    В решении СНБО говорится, что проекты было решено подготовить и представить по результатам переговоров в Абу-Даби.

    Второй раунд переговоров по вопросам Украины при участии делегаций России, США и Украины прошел 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Первая встреча в таком формате состоялась там же 23-24 января. Обе серии переговоров прошли в закрытом режиме, без допуска прессы.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил, что российские гарантии безопасности могут стать частью итогового мирного соглашения по Украине.

    Глава альянса также допустил возможность ввода войск НАТО на Украину после заключения мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.

    12 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Генсек НАТО выразил надежду на скорое перемирие на Украине

    Генсек НАТО Рютте выразил надежду на долгосрочное прекращение огня на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду на достижение скорого и долгосрочного перемирия или мирного соглашения между сторонами конфликта на Украине с надежными гарантиями.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместном подходе к прессе в Брюсселе с министром обороны Украины Михаилом Федоровым заявил о своей надежде на скорое долгосрочное прекращение огня или мирное соглашение на Украине, передает РИА «Новости». Рютте подчеркнул, что в НАТО ежедневно ведется усердная работа для обеспечения надежных гарантий безопасности.

    Он отметил, что достижение перемирия или полноценного мирного соглашения с устойчивыми гарантиями безопасности было бы лучшим исходом для урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Рютте подчеркнул, что в случае блокировки Сувалкского коридора Россией альянс готов применить разрушительный ответ и усилить восточный фланг.

    Также в четверг Зеленский опубликовал указ о подготовке международных договоров по гарантиям безопасности для Украины.

    Накануне Рютте допустил, что российские гарантии безопасности могут стать частью итогового мирного соглашения по Украине. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулировать конфликт на Украине на предложенных Европой условиях невозможно.

    12 февраля 2026, 12:35 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома.

    Кроме того удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», шесть управляемых авиабомб, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 211 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 113 737 беспилотников, 650 ЗРК, 27 620 танков и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 234 орудия полевой артиллерии и минометов, 54 176 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики.

    За день до этого она поразили используемые ВСУ объекты ТЭК. А в понедельник ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине.

    12 февраля 2026, 15:16 • Новости дня
    Белоусов высоко оценил работу беспилотных подразделений «Южной» группировки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов высоко оценил достижения подразделений войск беспилотных систем «Южной» группировки.

    Военнослужащие, проявившие отвагу, мужество и героизм, получили государственные награды за боевую работу, сообщило Минобороны в мессенджере Max.

    Во время инспекции Белоусов ознакомился с новым оборудованием для 3D-печати комплектующих, используемых для создания, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Как отметил заместитель начальника управления войск беспилотных систем, соответствующее оборудование уже поставлено в подразделения в рамках поручения министра обороны.

    Кроме того, министру обороны были продемонстрированы наземные робототехнические комплексы и беспилотные летательные аппараты, спроектированные и произведенные специалистами «Южной» группировки. Отмечается, что эти устройства постоянно модернизируются и оснащаются боевыми модулями с учетом задач, стоящих перед подразделениями.

    Напомним, Белоусов провел совещание с командованием «Южной» группировки войск.

    Министру продемонстрировали новые забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов.

    12 февраля 2026, 18:12 • Новости дня
    Комбриг нацгвардии Украины создал штрафбат для наказания неугодных

    Комбриг нацгвардии Украины создал неофициальный штрафбат для наказания неугодных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В силовых структурах сообщили о появлении в 15-й бригаде ВСУ штрафного подразделения для несогласных, которых содержат в яме и направляют на передовую.

    Комбриг 15-й бригады нацгвардии Украины, известной как «Кара-Даг», создал неофициальный штрафбат для устранения бойцов, неугодных командованию. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

    В подразделении содержат людей, которые спорят, задают вопросы, отказываются выполнять приказы или попадают в немилость руководства. Их держат в яме, а затем отправляют на самые опасные позиции, что фактически означает отправку на смерть.

    Собеседник агентства подчеркнул, что формальным поводом для попадания в штрафбат называют дезертирство или отказ от боевых действий, однако в реальности туда попадают несогласные и нежелательные для командования бойцы.

    «Штрафбат стал таким инструментом. Поймали, вернули, записали ненадежным – и вперед, в четвертый батальон. Там не перевоспитывают. Там расходуют», – рассказали в силовых структурах.

    По информации источников, комбриг «Кара-Дага» также скрывает реальные потери, записывая погибших солдат в дезертиры. Ранее сообщалось о больших потерях в Харьковской области, а также о проблемах с личным составом из-за сильных морозов и ударов по энергетике.

    Ранее заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание для солдат, один из которых получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео. До этого пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский депутат назвал число дисциплинарно наказанных бойцов ВСУ.


    12 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Мирошник заявил о наплыве в ВСУ наемников из Латинской Америки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наибольшее количество наемников, воюющих на стороне ВСУ, являются гражданами стран Латинской Америки, в частности Колумбии, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, наибольшее число наемников, поддерживающих ВСУ, прибыли из стран Латинской Америки, в частности из Колумбии, передает РИА «Новости».

    Мирошник подчеркнул, что эти люди часто являются бывшими наркокарателями, потерявшими прежние контракты и решившими заработать на войне. Мирошник отметил, что после латиноамериканцев по численности следуют наемники из Польши и стран Прибалтики.

    По данным Минобороны России, киевские власти активно используют иностранных наемников в боевых действиях, рассматривая их как «пушечное мясо». Российские военные продолжают уничтожать такие подразделения по всей территории Украины. Ранее иностранные наемники в интервью признавали, что украинское командование недостаточно координирует их действия, а шансы выжить в боях крайне низки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мексиканский наемник покинул своих украинских союзников в Красногоровке.

    12 февраля 2026, 11:26 • Новости дня
    Начштаба ОДКБ заявил о затягивании конфликта на Украине усилиями Запада

    Начштаба ОДКБ Сердюков заявил о затягивании конфликта на Украине усилиями Запада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков подчеркнул, что действия западных стран направлены на затягивание конфликта на Украине и усиление влияния на Кавказе.

    По его словам, действия западных стран направлены на затягивание конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Сердюков добавил, что «определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине».

    Он также отметил, что западные страны пытаются укрепить свое влияние на Южном Кавказе, что вызывает особую обеспокоенность в свете старых неразрешённых противоречий и новых геополитических вызовов. По его словам, эти попытки способствуют усложнению ситуации в регионе.

    По мнению Сердюкова, обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет напряжённый и непредсказуемый характер. Он подчеркнул, что в условиях деградации международных отношений конфликтный потенциал только нарастает. Также было отмечено, что 2025 год был отмечен повышенной геополитической напряжённостью и приближением зон нестабильности к странам ОДКБ.

    В 2026 году Россия будет председательствовать в ОДКБ. В том же году, по словам Сердюкова, организация проведёт восемь учебных мероприятий, а всего в утверждённом плане на текущий год предусмотрено 60 различных мероприятий совместной и оперативной подготовки. Среди них – восемь командно-штабных и специальных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ.

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба.

    ОДКБ предложила возможные варианты реагирования в случае отправки военных Евросоюза на Украину.

    12 февраля 2026, 14:41 • Новости дня
    Швеция заявила об отправке истребителей для миссии НАТО в Арктике

    Швеция заявила об отправке истребителей Gripen для миссии НАТО в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках миссии НАТО «Арктический часовой» шведские истребители Gripen будут действовать в воздушном пространстве Гренландии и Исландии, заявили власти страны.

    Министерство обороны Швеции объявило о намерении направить истребители JAS 39 Gripen для участия в миссии НАТО «Арктический часовой», пишет РИА «Новости».

    Самолеты будут действовать в районах Гренландии и Исландии на первом этапе операции. В сообщении ведомства не указано точное количество истребителей, которые будут задействованы в миссии.

    Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе ранее сообщило о запуске операции «Арктический часовой» для укрепления военного присутствия альянса в Арктике. Шведское министерство обороны подтвердило, что страны альянса рассматривают этот регион как важный с точки зрения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады выразили поддержку идее постоянного проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии.

    В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять военно-технические меры в случае появления военной угрозы со стороны Гренландии.

    Напомним, что Североатлантический альянс запланировал начать операцию Arctic Sentry на территории Гренландии в ближайшее время.

    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков

    Российские правоохранители фиксируют участившиеся случаи социально опасных действий, диверсионно-террористических актов, совершаемых подростками. Эксперты отмечают, что за большинством инцидентов стоят украинские спецслужбы, ведущие обработку молодежи через соцсети и мессенджеры. При этом российским силовым структурам удается предотвращать кратно больше преступлений еще на стадии подготовки, поэтому громкие случаи остаются редкими исключениями. Подробности

    Выборы на Украине подорвут могущество Каллас

    Проведение выборов на Украине в условиях боевых действий «определенно не является хорошим решением». Так глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения СМИ о том, что в Киеве якобы начали планировать электоральные процессы после требования США провести голосование до 15 мая. Когда же на Украине все-таки состоятся выборы и почему Каллас выступает против их проведения? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

