Специалисты «Севера» разработали новую систему защиты орудий артиллерии от БПЛА

Военнослужащие «Севера» разработали конструкцию для защиты орудий от дронов
Военнослужащие ремонтной роты группы «Север» внедрили накладную систему для защиты буксируемых артиллерийских орудий от атак беспилотников на передовой, сообщил командир подразделения группировки войск с позывным Пушкин.
Разработка накладной защитной конструкции для артиллерийских орудий стала инициативой военнослужащих ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки «Север», передает ТАСС.
По словам командира подразделения с позывным Пушкин, эта система уже опробована артиллерийскими расчетами и сейчас проходит доработку с учетом пожеланий бойцов, находящихся на передовой.
Система защиты применяется при эксплуатации гаубиц Д-30 и М-46 7-го отдельного гвардейского мотострелкового полка в Харьковской области. Командир подразделения отметил, что новая конструкция проста в эксплуатации и обслуживании. защита восстанавливается и модернизируется в короткий срок.
Ранее техники ВС России разработали специальный минный трал для наземного робототехнического транспортного комплекса, который прошел испытания и уже передан на фронт.
Минобороны России получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.