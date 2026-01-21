Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных

Замкомбата ВСУ в Сумской области избил и стрелял в подчиненных

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместитель командира одного из батальонов Вооружённых сил Украины в Сумской области имитировал расстрел своих подчинённых за отказ удалить видео с угрозами. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, пишет ТАСС. По данным ведомства, офицер систематически издевался над подчинёнными, а двое солдат записали на мобильный телефон разговор, где командир угрожал им расстрелом в случае неповиновения.

В сообщении бюро говорится: «Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел». Кроме того, замкомандира избил солдат шлемом, затем выстрелил в их мобильный телефон и прицельно ранил одного из военнослужащих в стопу.

На данный момент офицер задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 12 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

До этого в украинской прессе появилось видео с кадрами, где мобилизованных в ВСУ в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

А родственники мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении сообщили, что их близких неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.



