    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    Каллас заявила о планах США разделить Европу
    Герой России рассказал, как в одиночку держал оборону 68 дней
    Над Севастополем за ночь сбили 53 беспилотника ВСУ
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    NYT: Китай усилил влияние на фоне войны в Иране
    Канада решила расширить военное присутствие в Арктике
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    13 марта 2026, 11:39 • Новости дня

    Сийярто призвал ЕС по примеру США ослабить санкции против российской нефти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия призывает Евросоюз временно ослабить санкции против российской нефти по примеру США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

    Он отметил: «Решение заключается в том, что делают американцы: мы не должны плясать под дудку Зеленского, санкции против российской нефти должны быть сняты, российским энергоносителям должно быть разрешено вернуться на европейский рынок. К сожалению, Брюссель пока не предпринял этот шаг», передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что Будапешт требует от Брюсселя последовать примеру Вашингтона и временно отказаться от ограничений против поставок нефти из России. По его словам, решения Евросоюза не должны приниматься «на основе шантажа Зеленского», а должны учитывать интересы европейских стран.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Напомним, лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    12 марта 2026, 16:15 • Новости дня
    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Ворончихина выступает в классе LW6/8-2, предназначенном для спортсменов с поражением части руки, передает РИА «Новости». По итогам двух попыток россиянка показала время 2 минуты 25,26 секунды.

    Победу в соревнованиях одержала представительница Швеции Эбба Орше, опередив Ворончихину на 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар, уступив чемпионке 4,62 секунды.

    Для сборной России серебро Ворончихиной стало первым на этих Играх. Кроме того, команда уже завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

    Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте. На церемонии награждения спортсменки на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    12 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике слова экс-премьера Швеции Магдалены Андерссон о ядерном потенциале Европы и возможности удара по России, посоветовав ей заняться вопросами Гренландии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление бывшего премьера Швеции Магдалены Андерссон о возможности применения ядерного оружия против России, передает ТАСС. Ранее Андерссон заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

    В ходе брифинга Захарова обратилась к Андерссон со словами: «Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?».

    Захарова отметила, что на Западе допускаются легковесные и недопустимые спекуляции по теме ядерного вооружения. Она предложила Андерссон заняться проблемами Гренландии, которая, по ее словам, нуждается в таких защитниках, а также посоветовала разобраться с вопросами суверенитета внутри Евросоюза, прежде чем заниматься глобальными вопросами.

    Ранее капитан российского сухогруза Caffa был арестован в Швеции по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

    До этого МИД Швеции провел устный демарш перед послом России из-за предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля.

    Швеция заняла пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД по итогам февраля.


    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    12 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    США отказались снимать санкции с российской нефти

    @ EPA/BONNIE CASH/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, подчеркнув, что речь идет лишь о временных логистических решениях.

    Глава Минэнерго США Крис Райт в интервью CNN заявил, что у Вашингтона отсутствуют планы по снятию санкций с российской нефти. Он подчеркнул, что временное разрешение на импорт российской нефти для Индии не означает смягчения ограничений против России, отмечает РИА «Новости».

    Райт объяснил, что большая часть российской нефти сейчас находится в танкерах, ожидая разгрузки в Китае. По его словам, «вся эта нефть – это нефть на воде, которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР».

    Министр отметил, что такие решения приняты для преодоления краткосрочного дефицита энергоресурсов, возникшего из-за ситуации вокруг Ирана. Райт также заверил, что США продолжают придерживаться прагматичного подхода в энергетической политике и не собираются ослаблять давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 ноября США заявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители. О временной отмене части санкций после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил и президент США Дональд Трамп.

    Между тем накануне лидеры Группы семи также договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    12 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию

    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД вновь рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Германии из-за продолжающейся дискриминации со стороны германских властей по национальному признаку.

    Министерство иностранных дел РФ вновь рекомендовало россиянам не посещать Германию без крайней необходимости, передает ТАСС. На брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти Германии сознательно относятся с подозрением к российским гражданам, проживающим или временно находящимся в стране, создают вокруг них атмосферу недоверия и подвергают их дискриминации.

    «Мы вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости. Настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенным на сайте Министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением», – сказала Захарова.

    По ее словам, формы дискриминации включают изъятие предметов одежды, личных вещей и наличных денег на таможне, а также назначение крупных штрафов за нарушение антироссийских санкций. Помимо этого, отмечаются ограничения банковского обслуживания, в том числе постоянные проверки различного рода справок у российских граждан и русскоговорящих соотечественников.

    Ранее Мария Захарова упомянула Христа и демократию в комментарии к позиции Германии по ситуации вокруг Ирана. До этого МИД России указывал на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в антироссийских заявлениях.

    Напомним, Германия опустилась с первого на четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД за февраль.


    13 марта 2026, 03:09 • Новости дня
    США разрешили краткосрочную продажу российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года. Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

    Согласно документу, все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на любые суда, включая находящиеся под санкциями, по состоянию на 00.01 по восточному времени 12 марта 2026 года, разрешены до 00.01 11 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

    При этом глава минфина США Скотт Бессент заявил, что это разрешение имеет краткосрочный характер и не принесет «значительной выгоды» российским властям.

    «Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море. Эта узко нацеленная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – написал он в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство США заявило, что исключает отмену ограничительных мер на поставки российской нефти.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    12 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    ЕС заявил о готовности помогать воевать Киеву еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    12 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Полянский: Нет сомнений, что ЕС готовится к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    13 марта 2026, 09:15 • Новости дня
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    Tекст: Дарья Григоренко

    Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил вице-премьер королевства Пхипхат Ратчакитпракан.

    По его словам, Соединенные Штаты прекратили бойкот экспорта российской нефти, что открывает возможность для Таиланда приступить к переговорам. Ратчакитпракан отметил, что инициативу по организации переговоров возьмет на себя министерство энергетики Таиланда, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер сообщил, что сейчас у Таиланда есть запасы сырой нефти, достаточные для переработки в течение 98 дней. Однако ситуация на Ближнем Востоке угрожает стабильности поставок из Персидского залива, которые обычно обеспечивают около 50% нефти для страны. Остальные объемы Таиланд получает из других источников, и власти активно ищут новые альтернативные каналы.

    Он подчеркнул, что правительство, включая премьер-министра Анутхина Чанвиракуна, прилагает все усилия для обеспечения энергобезопасности государства. Ратчакитпракан также сообщил, что с 17 марта в королевстве начнется постепенное повышение цен на бензин после завершения 15-дневного периода дотаций из национального нефтяного фонда. В течение этого времени стоимость будет пересматриваться и увеличиваться еженедельно.

    Ранее Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года.

    13 марта 2026, 08:32 • Новости дня
    Немецкие СМИ: Орбан использует венгерскую диаспору против Киева
    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует использовать многочисленную диаспору на Украине для противодействия действиям Киева, сообщает немецкое издание Junge Welt.

    Венгрия собирается использовать венгерскую диаспору на Украине для защиты своих интересов, передает РИА «Новости».

    По данным немецкой газеты Junge Welt, речь идет о примерно 150 тыс. этнических венгров, составляющих около 12,5% населения западных регионов страны.

    В статье подчеркивается, что закрытие нефтяного трубопровода из России нанесло Венгрии значительный экономический ущерб, закрыв трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России.

    Публикация Junge Welt указывает, что у Будапешта есть разные инструменты воздействия на этнических венгров. Также сообщается, что в случае победы Виктора Орбана на апрельских выборах ситуация может стать еще более напряженной.

    Владимир Зеленский заявил, что «дипломатическое молчание» не принесло бы пользы при контактах с Виктором Орбаном.

    Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала очередной кредит от Евросоюза для Украины.

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    12 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Одобрен проект аэропорта для горнолыжников Архыза и Домбая

    Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта Архыз, включающий строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3 километра, двух рулежных дорожек и командно-диспетчерского пункта, сообщил Минтранс.

    Главгосэкспертиза одобрила первую часть проекта строительства аэропорта Архыз, сообщает РИА «Новости».

    Согласно информации Минтранса, одобрение получено на строительство взлетно-посадочной полосы длиной три километра, двух рулежных дорожек, перрона и командно-диспетчерского пункта. Аэропорт будет оборудован современной техникой российского производства для обеспечения безопасности полетов.

    Министерство транспорта уточнило, что аэропорт Архыз будет находиться в сорока километрах от Черкесска, а Карачаево-Черкесия пока остается единственным регионом Северного Кавказа без собственной воздушной гавани. В ведомстве отметили, что новый аэропорт позволит принимать увеличивающийся туристический поток, направляющийся на горнолыжные курорты Архыз и Домбай.

    Вторая часть проекта, включающая строительство аэровокзального комплекса и служебно-технической территории, еще находится на рассмотрении. Строительство аэропорта Архыз планируется завершить к 2029 году, сообщили в Минтрансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что число действующих аэропортов в России вырастет до 241 за ближайшие пять лет.

    12 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Минобороны: При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил преднамеренный удар четырьмя беспилотниками самолетного типа по стационарному медучреждению в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, нападение произошло 10 марта около 3.40 по московскому времени. На момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников.

    В результате, согласно данным ведомства, погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

    В феврале ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами.

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области на прошлой неделе погибли пять полицейских.

    12 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», передала еще девять голосовых сообщений.

    Девять необычных сигналов прозвучали в эфире военной радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

    За четверг, с 9.22 до 15.59 по московскому времени, были зафиксированы сообщения с позывными: «Росчерк», «Зуекокриз», «Плексиглас», «Залпофирн», «Трутошут», «Панкозвук», «Блуд», «Кавказ», «Рискохолн» и «Ласка».

    УВБ-76 работает с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных военных радиостанций. Она известна постоянным жужжанием, за что получила неофициальное прозвище «Жужжалка». Многие годы вокруг ее работы циркулируют теории о стратегическом назначении и связи с системами экстренного оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг утром «Жужжалка» передала еще пять сообщений.

    Накануне в эфире «Радиостанции Судного дня» зафиксировали шесть новых сигналов с разными позывными, включая «Греховный» и «Опустение». А 11 февраля «Жужжалка» выдала в эфир сразу 23 сообщения за один день.


    12 марта 2026, 16:54 • Новости дня
    Чехия исключила покупку энергоресурсов у России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Чехии заявили о полном отказе от закупки российских энергоносителей, поскольку страна получает необходимые ресурсы с западных и южных направлений, подчеркнув техническую невозможность возврата к прежним схемам.

    Власти Чехии не рассматривают возможность покупки энергоносителей у России, независимо от ситуации с ценами на нефть на мировом рынке. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время визита в Вильнюс, передает ТАСС.

    По словам Павела, Чехия значительно снизила свою зависимость от российских энергетических источников. Он отметил: «Мы при любой ситуации с ценами не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии».

    Президент Чехии также подчеркнул, что это решение окончательное и технически его  пересмотреть невозможно. Павел добавил, что Прага получает энергоносители с запада и юга, чего, по его мнению, вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей страны.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Евросоюз столкнулся с резким ростом цен на газ и нефть: газ подорожал на 50%, а нефть – на 27% .

    До этого газета Wall Street Journal отметила увеличение спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны из числа крупнейших экономик мира впервые договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен.


    12 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Уроженку Украины лишили гражданства России из-за угрозы безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уроженка Украины, работавшая на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Кургане, лишена российского гражданства из-за действий, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

    Сотрудники ведомства установили, что женщина крайне негативно относилась к спецоперации, о чем прямо писала в личных переписках с жителями Украины, придерживающимися националистических взглядов. В этих сообщениях она высказывалась отрицательно о гражданах России и дискредитировала внешнеполитический курс страны, передает РИА «Новости».

    В телефоне женщины обнаружили фотографию документа с грифом «для служебного пользования». В сообщении УФСБ отмечается: «В соответствии с решением УМВД России по Курганской области гражданство Российской Федерации уроженки Украины прекращено».

    По информации ведомства, женщина приехала в Россию в 2013 году и получила гражданство в упрощённом порядке. С 2014 года она работала на оборонном предприятии, где занималась учетом и хранением документации.

    Ранее в Кемерово местного жителя лишили российского гражданства, поскольку он создавал действия, которые угрожали безопасности страны.

